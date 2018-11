Felipão reconhece tropeço do Palmeiras e diz que recorde só vale com título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao empatar em 1 a 1 com o Paraná neste domingo, em Londrina, o Palmeiras atingiu 20 partidas sem perder no Brasileirão, recorde na era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Além disso, manteve a diferença de cinco pontos para o vice-líder, que agora é o Flamengo. Em rápida entrevista após a partida, Luiz Felipe Scolari minimizou o recorde, disse que ele só terá validade caso o alviverde confirme o título brasileiro.

"Só coroa o trabalho se formos campeões. Se não, não coroa nada. Tem que ganhar e ser campeão. Isso que as pessoas precisam entender. Jogar é bom, mas se não vencer não adianta ter marca. Temos que fazer análise detalhada para os próximos três jogos. Mantivemos os cinco pontos para o segundo, três para o terceiro, mas não fizemos bom jogo", afirmou.

Com o empate, o Palmeiras foi a 71 pontos. O Flamengo tem 66, o Internacional 65. Se vencer o América-MG na próxima quarta, no Allianz Parque, e contar com empate ou derrota dos rivais, o alviverde se sagra campeão. Para Felipão, há coisas a corrigir para os próximos jogos.

"Clima de festa é para quem faz festa, não para os jogadores. Tivemos dificuldades e vamos corrigir uma série de coisas para o jogo de quarta. (Ansiedade pelo título) atrapalhou hoje no segundo tempo, quando empatamos o jogo, ansiosamente passamos a não jogar futebol. Tudo apressadinho, não é assim que estamos jogando, mantendo a liderança. Vai ter que trabalhar agora durante a semana".

O comandante alviverde também fez críticas ao tempo no Estádio Café: fortes ventos e chuva atrapalharam a qualidade do jogo.

"Defendemos contra o vento no primeiro tempo. Depois tomamos o gol em uma jogada que sabíamos que velocidade era por ali. O tempo não foi benéfico para nós, nem para eles. É um clube que já está desclassificado, jogou para fazer algo diferente e foi muito bem", explicou.

"São adversários da competição, 20 clubes disputam, independente da posição, têm qualidade, disputam a Série A. Existe poder de superação, do técnico adversário, da equipe. Não existe nenhum jogo que dá para dizer que vai vencer o outro com tranquilidade".

O Palmeiras encara o América-MG na quarta-feira, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o Grêmio, no Maracanã; o Internacional recebe o Atlético-MG, no Beira Rio.