Felipão tem julgamento nesta sexta e pode pegar até 720 dias de "gancho"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) marcou para esta sexta-feira (26) o julgamento de Alexandre Mattos e de Luiz Felipe Scolari por incidentes em jogos contra o Cruzeiro, no dia 26 de setembro, pela Copa do Brasil, e no dia 30 do mesmo mês, pelo Brasileirão.

O Tribunal explica que o técnico será julgado por incitar o ódio e a violência e foi enquadrado no artigo 243-D do CBJD, com a pena prevista de suspensão de 360 a 720 dias e multa entre R$ 100 e R$ 100 mil. O diretor foi enquadrado por desrespeitar a arbitragem e responderá no artigo 258 do CBJD que tem como pena prevista a suspensão por 15 a 180 dias a dirigentes.

Se condenado, Felipão já não poderá comandar o Palmeiras na beira do gramado contra o Flamengo, neste sábado. Mattos não poderia assinar documentos e também não frequentaria ambientes oficiais de jogo.

A explicação para a infração do técnico leva em conta um episódio no jogo da Copa do Brasil, disputado no dia 26. Na ocasião, ele proferiu a seguinte frase aos atletas do Cruzeiro na saída dos times do gramado, já no vestiário: "Vocês vão lá domingo. Podem esperar sentadinhos".

Segundo o STJD, a frase foi responsável direta pela confusão entre seguranças registrada no dia 30, no Estádio do Pacaembu. Por isso, a infração do técnico foi citada no edital de intimação com a data do jogo do Brasileiro.

O texto continua e diz que Mattos, por sua vez, será julgado por ter subido até o gramado para reclamar da arbitragem. Na súmula, o árbitro disse que houve uma reclamação de forma acintosa. Esse episódio, de fato, aconteceu no dia 30 de setembro.

PALMEIRAS PREOCUPADO

Membros da diretoria palmeirense consideram estranho o fato de Diogo Barbosa, Sassá e Mayke, que também se envolveram em incidentes na partida do dia 26, já terem sido julgados, enquanto que Felipão será levado aos tribunais apenas nesta sexta-feira, véspera do jogo contra o Flamengo. O Alviverde não quis se manifestar de maneira oficial.

O STJD explicou que o julgamento foi marcado depois dos demais porque é resultado de uma notícia de infração oferecida pelo Cruzeiro.

Recentemente, Mattos e Felipão voltaram a público para insinuar um favorecimento ao Flamengo. Após o jogo contra o Ceará, os dois reclamaram de cartões que tiraram quatro atletas do jogo contra o time do Rio de Janeiro neste sábado. Por essas declarações, o STJD fará uma nova denúncia, pela qual a dupla pode ser suspensa por até seis jogos.