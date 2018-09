Felipe Melo marca, e Palmeiras arranca empate contra o Bahia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol do volante Felipe Melo, o Palmeiras empatou com o Bahia por 1 a 1, neste domingo (16), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe chegou a dez jogos de invencibilidade na competição. O time alviverde segue em terceiro colocado e tem agora 47 pontos —três a menos do que o líder São Paulo, que empatou com o Santos por 0 a 0.

O Palmeiras, no entanto, pode ver o Internacional assumir a liderança. Com 49 pontos, o Inter visita a Chapecoense.

No duelo em Salvador, o Bahia abriu o placar com um gol do atacante Gilberto. Na etapa complementar, Felipe Melo, de cabeça, deixou tudo igual. Após o jogo, o volante dedicou o gol ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), internado desde o último dia 7 após ter levado uma facada em Juiz de Fora (MG).

O Palmeiras, que não teve Felipão no banco de reservas —foi expulso contra o Corinthians—, entrou em campo com uma formação mista. O goleiro Weverton, os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique e o atacante Borja foram os titulares que começaram jogando.

No segundo tempo, entrou Dudu e Willian. O outro titular que entrou durante a partida foi o zagueiro Antônio Carlos, que substituiu Luan, machucado, ainda na etapa inicial.

A equipe alviverde prioriza a disputa da Taça Libertadores. Na quinta-feira (20), visita o Colo-Colo, no Chile, pela ida das quartas de final. Pelo Brasileiro, voltará a jogar no domingo (23), contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Já o Bahia recebe o Botafogo na quinta, em jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. Na segunda da próxima semana (24), visita o Vasco, pelo Nacional.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore e Elton (Edson); Élber (Marco Antônio), Ramires e Zé Rafael; Gilberto (Júnior Brumado). T.: Enderson Moreira

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan (Antônio Carlos), Gustavo Gómez e Victor Luís; Bruno Henrique (Dudu) e Felipe Melo; Jean, Lucas Lima e Hyoran (Willian); Borja. T.: Paulo Turra

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Elton (BAH); Lucas Lima e Bruno Henrique (PAL)

Gols: Gilberto (BAH), aos 18min do primeiro tempo; Felipe Melo (PAL), aos 32min do segundo tempo