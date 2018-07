Felipe Neto tem vídeo íntimo vazado e responde com piadas e ameaça de processo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital Felipe Neto teve um vídeo íntimo vazado na internet nesta sexta-feira (25). O fato deixou o youtuber como um dos assuntos mais comentados do Twitter ao longo de quase todo o dia.

Algumas horas depois do suposto vazamento, Felipe afirmou no Twitter que o vídeo era, de fato, seu. "Gente eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Girls1Cup, mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos", escreveu no Twitter.

Já a assessoria de Felipe adotou tom mais sério, por meio de comunicado oficial: "Felipe Neto declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indevido. O influenciador afirma que tomará todas as medidas judiciais necessárias, em esfera cível e criminal, para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo".

De volta ao Twitter, Neto ainda fez piada com seus cabelos hipercoloridos, ao publicar uma imagem de diversos pintinhos de diferentes cores com a legenda: "Como seria se meu nude tivesse vazado hoje em dia".