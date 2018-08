Felipe Simas afirma se inspirar em Garfield para viver personagem Elmo em "O Tempo Não Para"

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prato predileto de Elmo em "O Tempo Não Para" (Globo) não é lasanha, mas o perfil preguiçoso do personagem de Felipe Simas tem tudo a ver com um dos gatos mais famosos do mundo: o Garfield. Assim que percebeu a semelhança, o ator passou a usar o gato como inspiração para interpretar o melhor amigo de Samuca (Nicolas Prattes).

"Elmo é mais relaxadão, mais deitado. Quem me disse que ele parecia o Garfield foi o Nicolas Prattes. Achei genial. Quando alguém pergunta o que Elmo está fazendo, ele diz que não está fazendo nada, que não se preocupa com isso, que pensou em fazer algo mas logo sentiu preguiça e resolveu ficar onde está mesmo [risos]", diz o ator de 25 anos.

Criado pelo cartunista Jim Davis em 1978, Garfield foi protagonista de uma das tirinhas mais famosas da história e já foi parar na televisão, nos cinemas e nos videogames. Confira aqui dez curiosidades sobre o personagem.

Para o ator, o fato de seu personagem ser acomodado não é necessariamente um problema. Ele ressalta que Elmo é puro e tem um bom coração. "Acho que a falta de ambição não pode ser vista como algo tão negativo. Tem pessoas que são muito ambiciosas e tem outras que não querem ter tanta coisa assim."

Simas afirma que se identifica com o personagem em vários sentidos, como por exemplo na forma como ele trata Carmem (Christiane Torloni), mãe de Samuca: "Tenho essa relação com a mãe dos meus amigos. Gosto de dar abraços e beijos".

Com poucos e bons amigos na vida, Simas afirma que fica feliz por poder contar a história de amizade entre Elmo e Samuca. "Falar de amizade nos tempos de hoje é algo que me orgulha muito. A gente sempre fala de amor entre mulher e homem, homem e homem, mulher e mulher, mas falamos pouco sobre amizades."

ROMANCE COM MISS CELINE

Nos últimos capítulos da trama das 19h da Globo, Elmo defendeu Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) de uma tentativa de assalto e, apesar de ter batido nos malfeitores, também ter apanhado bastante. A atitude acabou encantando a jovem, e os dois se beijaram algum tempo depois.

"Bem ou mal, Elmo é um herói para a Miss Celine, e esse reconhecimento vai melhorando a autoestima dele. Ele tem um estalo na vida. [...] Acho que todo ser humano carece de um incentivo. Aprendi, por exemplo, a elogiar o meu filho antes de educá-lo em relação a alguma coisa", afirma o ator, que é pai de Joaquim, 4, e Maria, 1, frutos do casamento com a jornalista Mariana Uhlmann, 27.

"Quando você está em um relacionamento em que a pessoa só reclama de você, você acaba se diminuindo", diz, referindo-se ao relacionamento de Elmo com a tenente Waleska (Carol Castro).

"O Elmo é um cara muito aberto e disponível. Ele não tem compromisso real com ninguém. Talvez ele até quisesse algo com a Waleska, mas tem uma diferença de ambição. Ela é um tenente e o Elmo dorme no sofá. Ela gostaria que o Elmo fosse um cara mais responsável, trabalhador e que proporcionasse outras coisas além de prazer. Mas ele não se afeta com isso."