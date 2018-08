Felipe Simas diz que passou por fase difícil com o filho: 'Ele questionava tudo'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Basta uma pequena espiada nas redes sociais de Felipe Simas para notar que o ator baba pelos filhos. Casado com a jornalista Mariana Uhlmann, ele é pai de Joaquim, 4, e Maria, 1.

Com 25 anos, diz que não consegue avaliar muito bem que tipo de pai é, mas garante que, junto com a mulher, faz o possível para criar seus filhos da forma mais respeitosa possível.

"Já tentei parar um momento e avaliar as atitudes que eu e Mari temos com nossos filhos, mas é complicado. Criamos cada um de uma forma diferente."

O ator conta que lançou mão de muita leitura para escolher a melhor forma de educar as crianças, e citou o livro "O Direito da Criança ao Respeito" como uma de suas referências.

"Esse livro diz que a criança não é um bicho, sabe. Quanto mais cedo você estimular a consciência dela, mais cedo ela terá respostas. Mais cedo ela saberá por quê quer ou não quer alguma coisa", conta.

Mas nem tudo são flores, como relata Simas: "Acho que comecei a aplicar isso [os conceitos do livro citado] cedo até demais. O Joaquim nem andava e eu já estava lá conversando com ele sobre isso [risos]. A gente passou uma fase dificílima em que ele questionava tudo."

Além de Joaquim e Maria, Simas tem ainda a afilhada Madalena, filha do irmão Bruno Gissoni, 31, com a esposa Yanna Lavigne, 28. Após idas e vindas desde 2013, eles se casaram em maio deste ano em uma cerimônia íntima e surpresa no Rio.

"Bruno diz que Madalena me escolheu. Sempre que ela dormia lá em casa, pedia meu colo. Quando acordava durante a noite, eu deitava com ela e ela fazia carinho em mim. A gente foi se reconhecendo. Permitimos esse encontro", conta.

Ele diz que o irmão é muito sensível e que percebeu a escolha da pequena: "Acho que essa escolha da Madalena foi pelo olhar".

TODOS NA NOVELA SE DIVERTEM

Além da ótima fase na vida pessoal, Felipe Simas também comemora o momento que vive na carreira. Ele está no ar como o acomodado Elmo em "O Tempo Não Para", atual novela das 19h da Globo. O personagem é o melhor amigo e fiel escudeiro do empresário Samuca (Nicolas Prattes).

"Sempre que começo um trabalho, peço a Deus que me mostre algumas coisas. Para esse, eu pedi para me divertir em cena, estar sempre leve. E acho que todos da novela estão fazendo isso."

MICAEL DIZ QUE TENTA CONSCIENTIZAR SEU FILHO

Parece que o elenco da trama de Mário Teixeira está recheado de pais corujas. Durante bate-papo com jornalistas em um intervalo de gravação da novela, o ator Micael também falou sobre como educa o filho Zion, 4, fruto de seu casamento com a empresária Heloisy Oliveira.

"Meu filho não viveu e farei de tudo para que ele não precise viver a realidade que eu vivi, mas sempre procuro conscientizá-lo. Eu já levei ele no Vidigal, onde nasci, para conhecer as crianças de lá, dar algum brinquedo dele para elas... A relação que tenho com meu filho é muito boa", conta o intérprete do falso personal trainer Laércio.

Ele também elogia a conduta de seus pais, Jorge e Antônia, e os compara ao honesto, batalhador e generoso Eliseu (Milson Gonçalves), pai de seu personagem na trama global.

"Sempre tive muitos primos e mesmo com a casa pequenininha, sempre cabia mais um. Minha mãe fazia comida não só para nós, mas para meus amigos também. O Eliseu é um ser muito evoluído e lá no Vidigal tinha muito essa generosidade de entender a dificuldade do outro. É um clima de comunidade."