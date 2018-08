Fenômeno da internet, Marco Túlio retorna a Curitiba

Da redação

Depois de se apresentar para mais de 250 mil pessoas em cerca de 55 cidades brasileiras, a sensação brasileira do universo Minecraft volta a Curitiba no mês de agosto. Com realização da Prime, o youtuber mineiro Marco Túlio, criador do canal Authentic Games, chega na cidade, amanhã, com seu novo show ‘Authentic Games Aventura no Circo’ para única apresentação no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), a partir das 15h15.

‘Authentic Games Aventura no Circo’ chega recheado de novidades e com muita música. Tudo pensado para que todos os “maninhos e maninhas” não percam um minuto dessa viagem inesquecível. Ambientado num lindo cenário de circo, o novo espetáculo apresenta uma história de aventura com o personagem do Authentic e seus amigos precisando ajudar o Mister X a salvar o Grand Circo Alegria. Novos quadros, personagens, números circenses com muita mágica e games completam esse universo de encantamento e alegria. Tudo com muita interatividade em um cenário totalmente reformulado. De acordo com Marco Túlio, “esse é um espetáculo para toda a família curtir”.

A estrutura do espetáculo inclui 70 metros de telões, apresentação de bonecos de espuma com 2,5 metros do Authentic Games e da Lídia, a namorada perfeita, o cão boneco Shake, e a novidade, a estreia do boneco Authentic Reverso. Estão também confirmadas as presenças dos amigos da família Craft.

Authentic Games

Aos 21 anos de idade, o mineiro Marco Tulio, sempre apaixonado por games, se tornou um fenômeno da internet com o Canal Authentic Games no YouTube. São mais de 14 milhões de inscritos no canal e mais de 5,9 bilhões de views.

Marco Túlio também é um sucesso fora das telas. É o maior vendedor de livros infantojuvenis do Brasil, atingindo a marca de mais de 600 mil exemplares das cinco obras lançadas. Artista da Sony Music, seu DVD em desenho animado ‘Authentic Games e Seus Amigos’ foi “disco de ouro” na pré-venda e é DVD mais locado do Brasil nas plataformas streams.

SERVIÇO

‘Authentic Games – Aventura no Circo’

Quando: 18 de agosto de 2018 (Sábado), às 15h15

Onde: Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Duração do show: cerca de 90min

Quanto: variam de R$65,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor. no Disk Ingresso

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime