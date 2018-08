Fenômeno do forró, Jonas Esticado terá música com Gusttavo Lima em novo DVD

Folhapress

BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - O cantor cearense Jonas Esticado, 23, está na fase final da preparação de sua nova canção "Dorflex". Em parceria com Gusttavo Lima, a nova música estará no novo DVD do cantor que será gravado até novembro.

"Forró e sertanejo sempre se uniram mas outros estilos também, como funk e música eletrônica. Porém, os dois estilos sempre tiveram uma mistura bem legal, essa função de massa. E é algo que costumo fazer no repertório, pegar uma música do sertanejo sem perder a pegada do forró", disse Esticado, antes de se apresentar no 63ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior paulista.

Considerado o novo fenômeno do forró, Jonas Esticado se apresentou pela primeira vez no festival de Barretos na madrugada de sábado (18). "Participei de vários outros festivais mas nunca nesse clima aqui.

Estou muito feliz por passar por essa nova experiencia."

O cantor afirmou ainda que a música "Dorflex" está em fase final de gravação dependendo apenas da agenda de Gusttavo Lima para finalizar. A nova canção será divulgada até final de setembro, antes da gravação do terceiro DVD, que deve acontecer até novembro em São Paulo ou Goiânia. O cantor já tem dois DVDs produzidos.

"A gente está sempre fazendo essa mistura legal e o pessoal gosta", disse Jonas sobre as parcerias musicais, entre elas com o cantor Jorge, da dupla com Mateus. Eles gravaram "Com Amor Não Se

Brinca". Além dele, o cantor gravou também com Matheus e Kauan, Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Xand da Banda Aviões do Forró entre outros.

Nascido em Juazeiro do Norte, Jonas Esticado foi convidado pelo empresário Yury Bruno a ser vocalista da Banda Forró Esticado, em 2014. Dois anos depois, o cantor começou a sua carreira solo com o EP Jonas Esticado ao Vivo, gravado em Crato (CE).