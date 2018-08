Feriadão em Campos do Jordão

Da redação

Uma outra alternativa diferente para quem quiser aproveitar o feriado de 7 de setembro é conhecer o Hotel Toriba (www.toriba.com.br), em Campos do Jordão. O local possui 2 milhões de m² de mata nativa, oferecendo para o hóspede 15 km de caminhos entrecortados por riachos, entre 1.650 a 1.950 metros de altitude. Considerado o hotel mais alto do país, é o local ideal para relaxar em família. Há ainda convidativas trilhas para caminhar ou pedalar, incluindo diversos níveis de dificuldade. Para quem prefere pedalar no asfalto, há roteiros com belas paisagens e diferentes inclinações. É possível alugar bicicletas da marca suíça Scott - inclusive bicicletas elétricas - ou então o hóspede pode trazer a própria bike. Para os três dias de feriado – de quinta (6) a domingo (9) o preço começa a partir de R$ 5.100,00 casal com Café da Manhã (acrescido de 10% de taxa de serviço). Mais informações: (12) 3668-5000.