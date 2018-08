Feriado da Independência em Foz

Rodrigo Browne

Foz do Iguaçu é um dos lugares mais bonitos do Brasil. E vale a pena aproveitar o feriado da Independência e ir conhecer uma das Sete Maravilhas da Natureza - As Cataratas do Iguaçu. O destino é atualmente o segundo parque nacional mais visitado do país – perdendo a liderança apenas para O Parque nacional da Tijuca (RJ), que tem o Cristo Redentor. Mas, mesmo assim, em 2017 bateu recorde de visitação com quase dois milhões de visitantes, de 166 países diferentes.

Uma das grandes vantagens de visitar Foz do Iguaçu é que lá tem atrações para toda a família, além de ser um polo de compras, de atividades radicais e fazer parte da tríplice fronteira. No entanto, a grande atração fica por conta do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas, que sempre entregam um show à parte com sua exuberante beleza natural. O aumento no número de visitantes, que chegou a 14% de 2016 para 2017, faz parte de uma mudança de perfil do turismo nacional, onde os brasileiros têm aproveitado férias e feriados para viajar pelo país.

A melhor forma de chegar a Foz é de avião. Apesar de fazer parte do nosso Estado, a tríplice fronteira está a quase 650 quilômetros de distância da capital paranaense. Só para ter uma ideia, é bem mais perto ir de Curitiba para São Paulo ou Florianópolis. Portanto o avião é uma excelente opção para quem quer descansar ao invés de dirigir por quase 9 horas na estrada.

Chegando em Foz, a primeira visita deve ser no Parque Nacional do Iguaçu que funciona diariamente das 9 às 17 horas. É bom chegar cedo – principalmente em feriados e períodos de férias escolares pois (como foi dito no início da reportagem) o público aumenta a cada ano e as filas para entrar no parque e visitar sua principal atração são grandes. A entrada para brasileiros - para estrangeiros é mais caro - custa R$36 (acima de 11 anos – não tem tarifa de estudante). Crianças (abaixo de 12) e idosos (acima de 60) paga R$10. Se quiser evitar mais uma fila pode antecipar a compra na internet: https://tickets.cataratasdoiguacu.com.br/ com taxa de R$6.

Na entrada do parque, o visitante é direcionado para um ônibus panorâmico que anda por alguns quilômetros até chegar as Cataratas. No caminho existem paradas onde podemos soltar antes de chegar a atração principal para fazer programas alternativos como o imperdível passeio Macuco Safari – que vai ser abordado pelo Bem Paraná na matéria que será publicada semana que vem.

A penúltima parada do ônibus no Parque Nacional fica em frente ao suntuoso Hotel Cataratas – da rede Belmond (que também administra o Copacabana Palace). Ali começa uma pequena trilha – pavimentada – que leva até bem pertinho das Cataratas. Durante a caminhada – de 10 minutos – o visitante vai se preparando para ver uma das Sete Maravilhas da Natureza. E, sem exageros, as cataratas merecem esse título. O visual é simplesmente espetacular. E, como cereja do bolo, no final do passeio tem uma passarela construída sobre o rio que te leva a uma visão fantástica da Garganta do Diabo – que é o ponto onde passa o maior volume de água. A força da queda faz com que partículas de água subam e formem vários arco-íris criando um espetáculo singular, além de molhar o visitante inteiro (mas quem se importa?).