Feriado nas rodovias paranaenses tem queda de mortes, feridos e acidentes

Da Redação Bem Paraná

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também do Dia das Crianças, teve saldo de 150 acidentes nas rodovias estaduais e federais do Paraná, com 168 pessoas feridas e 16 mortes. em relação ao mesmo feriado de 2017, houve recuo em todos estes índices. Foram 295 acidentes, que resultaram em 276 pessoas feriadas e 20 mortes. Contudo, o feriado de 2017 teve cinco dias, já que começou numa quinta-feira. Neste ano o feriado começou na sexta-feira (12) e a operação das polícias na quinta-feira (11).

A maior queda foi no número de acidentes. Neste ano foi quase a metade do registrado no ano passado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar, e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em 2017 foram 295 acidentes contra 150 neste ano. Nos trechos estaduais foram 70 acidentes (132 em 2017) e nos trechos federais 80 (163 em 2017).

Os feridos em acidentes nas rodovias estaduais passaram de 150 no ano passado para 64 neste ano, e nas rodovias federais foram 104 neste ano, contra 126 em 2017. Já o número de mortos em acidentes nos trechos do BPRv passou de 12 em 2017 para 11 neste ano. No balanço da PRF, foram cinco casos em 2018 contra oito em 2017.

Das 11 mortes registradas nos dias de feriado em trechos estaduais, cinco ocorreram num único acidente, na PR-272 na cidade de Pinhalão, no Norte do Estado. Um Fiat Uno, de cor vermelha, colidiu de frente contra um caminhão que vinha na pista contrária.