Férias com leitura, brincadeiras e bolo. Que tal?

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As férias chegaram e para manter a criançada ocupada, gastando bastante energia e se divertindo neste período, a Livraria Leitura Genial preparou uma programação especial com diversas oficinas. “O objetivo é proporcionar momentos de interatividade, incluindo os pequenos no mundo da leitura”, explica Adelita Becker, proprietária da Leitura Genial.

A primeira atração será na segunda-feira, dia 16 de julho, com a “Oficina de Massinha Genial”, onde os pequenos aprenderão a modelar o material de diferentes formas. Podem participar crianças a partir dos dois anos de idade e o investimento é de R$ 20,00. O valor inclui contação de histórias, um livro e a massinha (para levar para casa). São apenas oito crianças por turma, sob a coordenação da professora Margareth Baena. As atividades serão realizadas nos horários das 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16 horas.

Já na terça-feira, dia 17 de julho, eles irão se deliciar com a “Oficina de Cupcakes”. A tarefa é aprender uma receita do livro “O Ovo do Bolo” da autora Marilza Conceição. Crianças a partir de quatro anos podem participar e o limite é de seis crianças por turma. O investimento é de R$ 45,00 e as aulas serão realizadas nos horários das 10h, 12h, 14h e 16 horas.

Para a quarta-feira, dia 18 de julho, a atividade é voltada para crianças a partir dos oito anos. Eles irão aprender a fazer um porta post-it pequeno e um marcador de páginas na “Oficina de Cartonagem”. O valor é de R$ 45,00 com todo material incluso e um livro de brinde. Os horários das atividades neste dia são: 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16 horas.

Na quinta-feira, dia 19 de julho, será a vez da “Oficina de Estrelas do Céu e do Mar” que irá trabalhar a confecção e colagem de estrelas relacionadas ao livro “As Primas", da autora Marilza Conceição, que também estará no local para realizar a atividade e contação de histórias. O custo é de R$ 35,00 incluindo o livro e podem participar oito crianças por turma – a partir de 2 anos, nos horários das 10h, 12h, 14h e 16 horas.

E para encerrar as atividades da semana, na sexta-feira, dia 20 de julho, na “Oficina de Costura Criativa” os pequenos irão confeccionar sua própria nécessaire com zíper. Quem comanda a atividade é a professora Roberta Ogata, e podem participar crianças a partir de quatro anos. O investimento é de R$ 25,00 e as oficinas acontecem às 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16 horas.

Para participar os interessados devem reservar a vaga pelo telefone (41) 99578-6020. Os pais ou responsáveis terão a opção de acompanhar ou não as atividades, pois no local haverão tutores para orientar e ajudar nos cuidados.

Livraria Leitura Genial

A livraria Leitura Genial está há 4 anos no mercado e busca em primeiro lugar incentivar o hábito de leitura nas crianças. Adelita Becker, criadora da empresa percebeu ao visitar inúmeras feiras e conversar com diversos autores, que as livrarias infantis estavam se tornando obsoletas. A partir daí foi que surgiu a ideia de criar um espaço bem lúdico, onde livros, autores e artesãos pudessem se encontrar. E assim o fez. Atualmente grupos se reúnem no espaço colaborativo da livraria, para compor capas de livros, criar personagens em bonecos, feltros, marcadores de páginas, fantoches e até bolachas – tudo com as devidas autorizações de autores e ilustradores.

O espaço também recebe grupos de alunos e professores que têm intenções de realizar a primeira compra. E ainda, aos sábados, o espaço realiza o evento gratuito: Hora da História, com contação de histórias para crianças e adultos, com os próprios autores ou contadores de histórias.

Além disso, o local oferece cursos de artesãos e conta com diversos produtos como: amigurumis, pedraria, jogos americanos, bonecas, roupas infantis, mdf, serigrafia, cartonagem, feltro, sapatinhos de crochê, brincadeiras com papel, laços, tiaras, produtos mamãe bebê, costura criativa, sabonetes artesanais, difusores de ambiente e até guloseimas, como pipoca artesanal, biscoitos mineiros e bolachas de mel.

Serviço:

Programação de férias da Livraria Leitura Genial

Data: De 16 a 20 de julho

Local: Livraria Leitura Genial (lojas 7 e 8)

Endereço: Shopping Via Colleghi – Rua Prefeito Erasto Gaertner, 113 – Bacacheri / Curitiba-PR

Mais informações e reservas: (41) 9 9578-6020

Facebook: facebook.com/leituragenial / Instagram: @leituragenial



16/07 – Oficina de Massinha Genial

Idade: a partir dos 2 anos

Horários: 10h / 11h / 13h / 14h / 15h / 16h

Investimento: R$ 20,00

17/07 – “Oficina de Cupcakes"

Idade: a partir dos 4 anos

Horários: 10h / 12h / 14h / 16h

Investimento: R$45,00

18/07 – “Oficina de Cartonagem"

Idade: a partir de 8 anos

Horários: 10h / 11h/ 13h/ 14h/ 15h / 16h

Investimento: 45,00

19/07 – “Oficina de Estrelas do Céu e do Mar”

Idade: a partir de 2 anos

Horários: 10h / 12h / 14h/ 16h

Investimento: R$ 35,00

20/07 – “Oficina de Costura Criativa”

Idade: a partir dos 4 anos

Horários: 10h / 11h/ 13h/ 14h/ 15h/ 16h

Investimento: R$ 25,00