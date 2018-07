Férias de inverno vão movimentar o Afonso Pena

Rodolfo Luis Kowalski

As férias de inverno já começaram. Com isso o movimento do turismo ganha força neste mês. O Aeroporto Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, já está preparado para a movimentação de alta temporada das férias de julho. De acordo com a Infraero, entre os dias 26 de junho e 31 de julho o terminal deverá receber 622 mil passageiros, entre embarques e desembarques, com uma média de 17,7 mil viajantes pasando pelo local diariamente. Os 54 terminais controlados pela Infraero devem receber 8,28 milhões de passageiros, número 1,9% superior ao movimento registrado nas férias de julho do ano passado.

Curiosamente, o número de passageiros previstos neste mês é semelhante ao dos últimos anos, contudo, o número de aeronaves — chegando ou partindo — teve uma queda. A redução se deve principalmente à queda nos pousos e decolagens de voos domésticos (nacionais e locais), que passaram de 25.014 no ano passado para 22.527 (queda de 9,9%%), ao passo que os voos internacionais se tornaram mais frequentes, com crescimento de 46,23% (passou de 530 pousos e decolagens para 775).

Frio

Curitiba vem firmando-se como uma das cidades brasileiras mais procuradas para o turismo de inverno, atraindo turistas de regiões mais quentes que querem conhecer cidades de clima mais frio.

Destino Curitiba entre os mais procurados

Com o fim do primeiro semestre, o Kayak, uma das maiores ferramentas de planejamento de viagens do mundo, divulgou um estudo no qual aponta os destinos nacionais e internacionais mais populares de 2018 até agora, além de identificar os destinos em alta, que mais têm crescido em buscas este ano. E neste último quesito, Curitiba foi um dos principais destaques.

Segundo o levantamento, as buscas relacionadas à Capital tiveram crescimento de 52%, o que fez Curitiba despontar como 10º lugar entre os destinos em alta. Já Maceió aparece como o maior destaque nacional, com alta de 122%, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza são os municípios que lideram as preferências nacionais, são os destinos mais populares, atraindo muitos viajantes com finalidades comerciais e profissionais, para além de seus potenciais turísticos.