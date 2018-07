Férias nas redes municipal e estadual começam neste sábado

Da Redação Bem Paraná

Termina amanhã o primeiro semestre letivo para cerca de 1 milhão de alunos matriculados na rede estadual de ensino do Paraná. Os alunos das 2.150 escolas estaduais estarão em recesso de 16 a 29 de julho, totalizando duas semanas sem aulas. No dia 30 de julho, segunda-feira, começam as atividades escolares do segundo semestre letivo para os alunos.

Na rede municipal de Curitiba as férais também começam neste fim de semana para os 140 mil estudantes da rede. O último dia de atividades deste primeiro semestre será amanhã nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs). O retorno das atividades para o segundo semestre nas unidades será no dia 2 de agosto, uma quinta-feira.

Para os professores e funcionários da rede estadual, entretanto, o recesso será de 16 a 25 de julho. Nos dias 26 e 27 acontecerá a segunda parte da Semana Pedagógica. Para os profissionais da educação municipal a retomada das atividades será um pouco antes também. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, aproximadamente 17 mil profissionais da educação voltam às atividades.