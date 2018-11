Fernanda Cabral traz show intimista e poético de MPB

Da redação

A Caixa Cultural Curitiba traz um show intimista e poético de MPB, com canções de amor e paixão, por vezes fortemente influenciada pelo mar e o universo de Dorival Caymmi, outras vezes pelo sol da Espanha. Fernanda Cabral é isso em seu trabalho, a síntese de uma vida passada em lugares ensolarados, como Brasília e João Pessoa, com um período de formação em Madrid. A cantora e atriz residente em Brasília vem pela primeira vez a Curitiba para mostrar seu trabalho sensível, em apresentação na Série Solo Música no dia 9 de outubro, às 20 horas.

“Fernanda é uma das cantoras que precisam ser mais conhecidas no país, seja pela sua voz ou pelas suas composições, que são belas, algumas criadas em parcerias com artistas importantes com Chico Cesar, Fernando Brandt, Cope Gutierrez e Leo Minax”, diz Alvaro Collaço, produtor e criador da Série. “Suas canções são joias que precisam mesmo ser mostradas em palcos do Sul”, enfatiza. Para Fernanda, que em Brasília assistiu a alguns shows do Solo Música, a Série “é um projeto necessário para perpetuar o espaço de um encontro poético entre público e o artista”. Ela que nunca esteve em Curitiba, nem mesmo a passeio, tem neste encontro a maior expectativa desta sua vinda. “Como uma artista que cria suas próprias canções, uma cantautora, as minhas expectativas são todas em relação a este encontro, que eu possa perpetuar este encontro íntimo, poético, entre a minha obra e o público”. O convite a plateia pode ser até um trecho de “Mais perto”, música de sua autoria, em que canta: “Chega bem mais perto e vê se encontra na palavra certa, a justa poesia”.

Artista tem mais de duas décadas de carreira

Fernanda Cabral nasceu em Goiânia, viveu parte da infância em João Pessoa, na Paraíba, onde desde muito cedo iniciou seus estudos na música. Aprendeu violino e piano. É formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Madri onde construiu sólida carreira profissional na música. Em quase duas décadas trabalhando como cantora e compositora, apresentou-se na Europa e Japão, em shows realizados no Midem (Cannes), Blue Note (Tóquio,) Galapa Jazz, Sónar (Barcelona), ao lado de artistas importantes como Pedro Guerra, Carlos Núnez, Wagon Cookin, Rainer Trueby, Zezo Ribeiro e Chico Correa. Também cantou em diferentes palcos da Espanha e Portugal com o show “Voz e violão”. Pelo seu caráter intimista, este show permite que a cantora, também atriz, exiba suas composições por meio de intepretações mais apuradas e arranjos percussivos (kalimbas africanas, caxixis e percussões de mão).

Em 2011, lançou seu primeiro disco “Praianos”, totalmente autoral, com a participação especial do músico paraibano Chico César, como cantor e co-autor na faixa que dá nome ao disco. O CD, lançado no Festival de Teatro Internacional de Brasília - Cena Contemporânea, foi pré-selecionado para o Prêmio da Música Brasileira e apresentado em várias cidades brasileiras e europeias. Seu próximo trabalho discográfico será marcado principalmente por parcerias musicais com poetas, entre eles o espanhol Pablo Guerrero, o gaúcho Lau Siqueira, além de Cássia Janeiro, Paula Calaes, Chico César e o letrista mineiro Fernando Brant, numa composição inédita intitulada “Minha Estrela”.

Serviço

Música: Série Solo Música – Fernanda Cabral

Onde: Caixa Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Quando: Hoje, às 20h

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado das 12h às 20h. Domingo das 16h às 19h)

Duração: 90 minutos

Classificação: Não recomendado para menores de 10 anos

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)