Fernanda Gentil se despede do Esporte Espetacular quando programa faz 45 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional e mais antigo programa esportivo na grade de programação da Globo, o programa Esporte Espetacular celebra 45 anos no ar. A atração, que estreou no dia 8 de dezembro de 1973, já teve no comando nomes como Léo Batista, Luciano do Valle (1947-2014), Mylena Ciribelli, Glenda Kozlowski, Ivan Moré e Fernanda Gentil.

Tudo começou na década de 1970. Sob o comando de Léo Batista, o primeiro âncora que ficou de 1973 a 1983, a atração começava a marcar sua presença na emissora e abria espaço para outras modalidades em um noticiário dominado pelo futebol.

A revista semanal se caracterizou por acompanhar bastidores, competições, revelar boas histórias de vida, polêmicas, reportagens relacionadas à ciência do esporte, recordes e detalhes sobre as carreiras de centenas de atletas.

Ao logo dos anos houve revezamento de apresentadores. Até mesmo artistas relacionados à dramaturgia encararam o desafio. Um exemplo foi o ator e dramaturgo Miguel Falabella que comandou a atração de 2002 a 2004.

Glenda Kozlowski foi uma das mais longevas apresentadoras do Esporte Espetacular. A ex-atleta do surfe e jornalista comandou o dominical entre 1996 e 2007, e depois de 2010 a 2016. Ela está de malas prontas para comandar o Tá na Área, do SporTV.

A partir de janeiro de 2019, mais uma mudança ocorrerá no dominical com a saída de Fernanda Gentil para o entretenimento. Ainda não se sabe, porém, para qual programa ela migrará. Quem assume seu lugar é a jornalista do SporTV, Bárbara Coelho. A estreia dela ocorrerá na edição do dia 16 de dezembro.

"O Esporte Espetacular é o caso clássico dos 45 anos com corpinho de 15: está sempre se renovando, inovando e, principalmente, emocionando. É muito especial ser uma mínima parte dessa história imensa e linda. Fico impressionada com tudo o que vi e aprendi", diz Fernanda Gentil.

E para festejar a marca, o programa deste domingo (9) será especial. Três grandes nomes do esporte nacional vão marcar presença: Ronaldo Fenômeno baterá um papo com o repórter Tino Marcos. O treinador campeão no vôlei Bernardinho responderá perguntas sobre diversos temas na estreia do quadro Preto no Branco. E o Rei Pelé, que tantas vezes já apareceu no programa, agora receberá o repórter Mauro Naves, em Santos, para uma entrevista exclusiva.

O programa também estreará uma nova abertura que mostrará atletas reais representando toda a emoção do esporte em diferentes modalidades.

"Será um domingo de gala, não só para nós, mas também para o público. Participar desse programa era um sonho de infância e apresentá-lo é a realização do maior sonho profissional que já tive", revela Felipe Andreoli, o apresentador ao lado de Fernanda.