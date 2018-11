Fernanda Lacerda chama Catia de 'vagabundinha' em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa deste sábado (13) exibiu cenas inéditas da festa do pijama desta sexta-feira (12), e mostrou Fernanda Lacerda irritada com Catia Paganote.

A mendigata chamou a ex-paquita de "vagabundinha" quando a viu dançando com Caíque, e reclamou para Gabi Prado que a colega está dando em cima de seu "affair".

"Vagabundinha. Ela tá só esperando alguém comer, mas ninguém comerá. Só rebolando a bundinha", disparou Fernanda. Gabi Prado concordou com a amiga: "Mas ninguém vai não".

As duas já haviam se estranhado anteriormente, e Fernanda chegou a chamar Catia de "ex-paquitinha aposentada". Depois de reclamar com Gabi Prado, Fernanda repetiu as mesmas palavras para Evandro Santo, que ficou surpreso ao ouvir a reclamação da peoa.