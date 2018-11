Fernanda Lacerda é eliminada com 9,53% dos votos em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Lacerda foi a 8ª eliminada de A Fazenda na noite desta quinta-feira (8), após disputar a preferência do público com Leo Stronda. A "Mendigata" recebeu 9,53% dos votos para sua permanência, contra 90,47% recebidos pelo influenciador digital, com quem dividiu a roça desta semana.

Fernanda foi para a roça após ser votada por Felipe Sertanejo, Evandro Santo, João Zoli, Rafael Ilha e Nadja Pessoa (que acabou sendo eliminada antes da roça por agressão).

Leo Stronda foi para a roça indicado por Catia Paganote. Segundo a ex-paquita, foi um voto estratégico que não diminui o apreço que tem por ele. Na ocasião, Fernanda também indicou Rafael Ilha para completar o trio, mas ele conseguiu se salvar na prova de fogo da última terça-feira (6).

No momento em que Leo Stronda voltou para a casa, Luane e outros participantes correram para abraçar o peão, enquanto Rafael Ilha repetiu aos gritos "A que se faz a que se paga", em referência à briga de Caíque e Fernanda com Nadja Pessoa.

Também já foram eliminados do programa o ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa, a cantora Perlla, a jornalista Ana Paula Renault, o ator Sandro Pedroso e a atriz Vida Vlatt, além de Gabi Prado, na última semana.