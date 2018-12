Fernanda Lima processa Eduardo Costa e pede indenização na Justiça

Da redação

A apresentadora Fernanda Lima está movendo um processo na Justiça contra o cantor Eduardo Costa pedindo indenização por danos morais e direito de imagem. A confusão entre os dois começou após a apresentadora fazer um discurso incisivo sobre o conservadorismo durante o ‘Amor & Sexo’ que foi ao ar em 6 de novembro. Na ocasião, Fernanda foi chamada de “imbecil” (entre outras ofensas) por Eduardo Costa, que também afirmou, por meio de seu perfil no Instagram: “a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está”. Posteriormente, o cantor voltou atrás e pediu desculpas. No dia 30 de novembro, Costa foi entrevistado pelo ‘Conversa com Bial’, da Globo, mesma emissora em que Fernanda trabalha, e pediu desculpas por meio de um vídeo.

Bizarro



Lutadora russa morre eletrocutada após acidente com iPhone

Uma lutadora russa de 15 anos morreu eletrocutada após o seu iPhone, que estava sendo carregado, cair na banheira onde ela estava, em residência na cidade de Bratsk (Sibéria, Rússia). De acordo com o ‘Komsomolskaya Pravda’, Irina Rybnikova, de 15 anos, morreu na hora. O corpo teria sido encontrado pela irmã. Irina era campeã nacional de pankration, uma espécie de MMA que une boxe e luta livre.

Em Curitiba



Ingressos ‘sentados’ para ver Paul McCartney se esgotam

Já não há mais ingressos para os setores onde o público pode sentar no show de Paul McCartney, marcado para 30 de março de 2019, no Estádio Couto Pereira. Estão esgotados os ingressos da arquibancada, cadeiras sociais e cadeiras Pró-Tork. Restam ainda ingressos para a pista (R$ 225 e R$ 450) e pista premium (R$ 425 e R$ 850). O cantor confirmou ontem um show extra em São Paulo no dia 27 de março, além do já marcado anteriormente no dia 26. Com a Freshen Up Tour, a nova visita do cantor ocorre pouco mais de um ano de seu último show no país. Foi em outubro de 2017, quando veio para a “One on One Tour” e se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Paul McCartney traz para a América do Sul sua nova The Freshen Up Tour, incluindo shows no Brasil, Chile e Argentina em março de 2019. O lançamento coincidiu com Paul McCartney conquistando a posição #1 na Billboard com seu novo álbum, ‘Egypt Station’, bem como liderando as paradas em muitos países ao redor do mundo.

Celebridades

Alok passa mal em show e diz suspeitar de zika após viagem

O DJ Alok, 27 anos, passou mal durante apresentação no Festival de Verão de Salvador neste domingo (9). Em entrevista à imprensa, ele disse que desconfia ter contraído o vírus da zika durante uma recente viagem a Moçambique. “Tive de sair correndo. Então acredito que seja zika vírus porque são os mesmos sintomas que tive da outra vez”, disse ele, que já contraiu o vírus em outra passagem pelo continente africano no ano passado. O artista teve febre e descansa em um hotel no Rio de Janeiro, mas ainda não buscou ajuda médica. Alok esteve em Moçambique em uma ação da ONG Fraternidade Sem Fronteiras em prol de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social.

Níver do dia

Mário Gomes

ator brasileiro

66 anos