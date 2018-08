Fernanda Montenegro e Ziraldo são destaques literários da TV Cultura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma participação marcante na 16ª Festa Literária de Paraty (realizada entre 25 e 29 de julho), em que leu trechos da obra da escritora homenageada, Hilda Hilst (1930-2004), a dama da TV brasileira, Fernanda Montenegro, estará neste domingo (5) no programa Metrópolis (TV Cultura), que vai ao ar às 19h30.

Nele, Fernanda falará de sua trajetória profissional e também de experiências pessoais, todas conteúdo do fotolivro recém-lançado "Fernanda Montenegro - Itinerário Fotobiográfico" (R$ 160, Edições Sesc),

A atriz é ainda presença confirmada na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo no sábado (11), às 16h, quando conversará com o público sobre alguns trechos marcantes de sua carreira.

Outro que marca presença na Roda Viva, na segunda (6), às 22h15, é o cartunista Ziraldo. Neste sábado, Ziraldo participou do evento em São Paulo e falou sobre sua vasta produção na literatura infantil, além da criação do Menino Maluquinho, seu principal personagem.