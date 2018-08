Fernanda Richa deixa governo Cida Borghetti

Da Redação

A secretária de Estado da Família e Desenvolvimento do Paraná, Fernanda Richa, esposa do ex-governador Beto Richa (PSDB), pediu demissão ontem do cargo. Em carta entregue à governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP), a ex-primeira-dama agradeceu a oportunidade de “finalizar” a gestão à frente da Pasta, mas não explicou os motivos da saída. Em nota, o governo afirmou que o motivo do pedido de demissão seria a intenção de Fernanda de se dedicar à campanha do filho, Marcello Richa (PSDB) a deputado estadual.

A demissão acontece quatro dias depois da confirmação da manutenção da aliança do PSDB de Beto Richa – candidato ao Senado – com Cida Borghetti para as eleições deste ano. Até a véspera da convenção que oficializou a coligação, no último sábado, o grupo da governadora - capitaneado pelo deputado federal e marido de Cida, Ricardo Barros – resistia à participação do tucano na aliança.

No final de julho, em entrevista ao Bem Paraná, Barros chegou a dar por encerrada as negociações com o PSDB, alegando que Richa nunca teria deixado clara sua intenção de apoiar a reeleição de Cida, e afirmando que o tucano tendia a ser candidato avulso ao Senado em “acordo branco” com o deputado estadual e candidato ao governo, Ratinho Júnior (PSD). A participação do tucano na coligação governista só foi confirmada depois que o ex-senador Osmar Dias (PDT) desistiu da disputa ao governo, na última sexta-feira.

Desprestígio

Quando Beto Richa renunciou ao governo, em abril, para disputar o Senado, e Cida assumiu o cargo, Fernanda foi mantida na secretaria que ocupava desde 2011. Mas desde julho já havia especulações de que ela pretendia deixar o governo em razão das divergências entre o ex-governador e sua sucessora.

Em maio, a governadora demitiu o ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Roldo, de um cargo na direção da Copel, depois que ele apareceu em gravação de uma conversa de fevereiro de 2014, na qual supostamente sinalizaria o direcionamento de uma licitação para obras na rodovia PR-233 (região Noroeste) em favor da empreiteira Odebrecht. Antes disso, Cida já havia demitido Ricardo Rached do cargo em comissão de assessor da governadoria na gestão Richa, citado na delação de Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, no âmbito da operação Quadro Negro, que investiga desvio de recursos de obras de escolas. As demissões teriam colaborado para “azedar” as relações entre o ex-governador e sua sucessora.

A “gota d´água” para a saída de Fernanda do governo teria sido a nomeação, por Cida, do ex-vereador de Curitiba, Zé Maria, para o cargo de Secretário de Estado dos Assuntos Estratégicos, com a missão de assumir o comando de políticas públicas voltadas para idosos e pessoas portadoras de deficiências – o que esvaziaria a Pasta comandada pela ex-primeira-dama. Além disso, ela também teria se irritado com o fato de não ter sido convidada para a cerimônia de comemoração dos doze anos da Lei Maria da Penha no Palácio Iguaçu.