Fernanda Souza comemora novo programa e elogia Luan Santana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem esconder a ansiedade para a estreia do "Só Toca Top" - atração que será exibida a partir de sexta-feira (13) no Multishow e sábado (14) na Globo -, Fernanda Souza fez questão de contar para seus seguidores no Instagram como foi a gravação da primeira edição do programa que ela comanda ao lado de Luan Santana.

" Hoje a gente gravou o primeiro dia do 'Só Toca Top', por isso eu estava sumida, estudando, ansiosa. A gente gravou, foi linda. Raoni (Carneiro, diretor), Ricardo (Waddington, também diretor), passaram aqui e disseram que o programa ficou incrível. Não vejo a hora de ver. Dá um friozinho na barriga, é um estilo diferente de apresentação, é uma condução diferente, então estou aprendendo a fazer", falou.

Em outro momento, fez questão de deixar um agradecimento para todos da equipe e em especial para Luan.

"Todo mundo, todo mundo que fez o negócio acontecer: parabéns, que programa lindo. Tô muito feliz e orgulhosa do que a gente fez hoje. Agora, menino Luan... Em vários momentos me peguei assistindo ele conduzir aquilo, admirada, ele mandando tão bem, tão solto. Sabe irmã mais velha quando fica orgulhosa? Muito bonitinho de ver, muito especial", disse.