Fernanda Souza diz que vive momento especial com o programa "Só Toca Top"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parceira de Luan Santana no comando do "Só Toca Top", novo programa da TV Globo dedicado a apresentações sertanejas, Fernanda Souza roubou a cena de cantores na edição exibida neste sábado (21).

A alegria contagiante e incontida da atriz acabou virando destaque nas redes sociais e levando o programa ao topo da lista dos assuntos mais comentados no Twitter durante esta tarde.

"A timeline inteira está enlouquecida com o 'Só Toca Top', programa da Globo que traz os artistas mais bombados do momento para cantar. Mas talvez ninguém esteja tão feliz quanto a Fernandinha Souza", escreveu o site, que incluiu Fernanda Souza na seção Twitter Moments.

Acompanhando o movimento na internet, Fernanda comentou o destaque e revelou estar vivendo um momento especial na carreira: "Essa alegria é porque lutei mto pra realizar meus sonhos... Aí qdo realizo fico louca de alegria!".

Vale lembrar que antes do "Só Toca Top", ela já havia atuado como apresentadora de TV no talk show "Vai, Fernandinha", no Multishow, e no infantil "X-Tudo", exibido pela TV Cultura no início dos anos 1990, quando ela ainda era criança.

Feliz com o sucesso e o reconhecimento, Fernanda aproveitou ainda para responder seguidores e se descontrair durante e depois da exibição do programa, que é gravado. Aparentemente, ninguém está mais feliz do que ela.