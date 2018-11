Fernanda Souza retorna a Curitiba com o espetáculo 'Meu Passado Não me Condena'

Redação Bem Paraná com assessoria

Após esgotar quatro sessões em março e levar mais de nove mil pessoas ao teatro, Fernanda Souza volta a Curitiba para encerrar a turnê do seu espetáculo “Meu Passado Não me Condena”, no palco do Teatro Guaíra. As apresentações acontecem nos dias 14 e 15 de dezembro, às 21h. Os ingressos estão à venda a partir de R$30. A produção local fica por conta da Messe Produções.

Você gostaria de saber tudo sobre a vida de um artista? Como iniciou a carreira, vida pessoal, personagens, como são feitas as cenas e como funciona o roteiro de uma gravação, perrengues, fama, relação com a mídia, amigos, viagens e namoro? Se você tem essa curiosidade, Fernanda Souza irá resolver seu problema no espetáculo “Meu Passado Não me Condena”.

Numa espécie de stand up moderno, a atriz relembra seus personagens de sucesso (Mili de Chiquititas, Mirna de Alma Gêmea, Carola de O Profeta, Isadora de Toma lá da cá, dentre outros) ao longo de vinte e cinco anos de carreira e usa a plateia como se estivesse num confessionário.

O texto foi escrito por Fernanda Souza em parceria com o produtor Léo Fuchs e direção de Pedro Vasconcelos. E já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas.

Serviço – Fernanda Souza em “Meu Passado Não me Condena”

Quando: 14 e 15 de dezembro de 2018 (sexta-feira e sábado)

Local: Teatro Guaíra – Grande Auditório (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: 21h

Ingressos: De R$30 (meia-entrada) até R$120 (inteira), de acordo com o

setor

Vendas: Disk Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal www.diskingressos.com.br . A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (à vista)

Classificação: Livre

Realização: Messe Produções

Informações: (41) 3315-0808