Fernanda Souza se emociona com a turma da Galinha Pintadinha no Só Toca Top

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa “Só Toca Top” realizou neste sábado (13) um especial dedicado ao “Dia da Crianças” com a presenças dos integrantes da Galinha Pintadinha e da turma no Mundo do Bita.

A apresentadora Fernanda Souza não conteve a empolgação e correu para abraçar a personagem da galinha.

"Estou muito emocionada! Você é de verdade, Popozinha. Como não amar essa galinha empoderada maravilhosa.", explodiu de emoção a apresentadora.

O seu colega de palco, o cantor Luan Santana também comentou sobre a euforia de Fernanda Souza. "Eu nunca te vi tão empolgada nesse programa", brincou o sertanejo.

Durante a participação do grupo no programa, a apresentadora ainda cantou com o público várias músicas, como o hit "A Galinha Pintadinha e o Galo Carijó".

Casada com o cantor Thiaguinho há três anos, Fernanda Souza admitiu que não pensa em engravidar. Sua ideia, no momento, é se dedicar a sua nova carreira de apresentadora.