Fernando Caruso e Klara Castanho falam em esforço e diversão na 1ª repescagem do PopStar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esforço e diversão são as palavras usadas pelos atores Klara Castanho, 17, e Fernando Caruso, 37, ao descreverem suas estratégias na repescagem do PopStar (Globo). Nas últimas posições do programa, eles não se apresentarão no próximo domingo (7), retornando apenas no dia 14 de outubro.

"A força de vontade tem que triplicar. Eu sou muito feliz na competição e sei que preciso me esforçar mais ainda para voltar", afirma a atriz, 13ª colocada após três semanas de programa. "Sempre estudei muito a música e isso não vai mudar. A única coisa que preciso buscar é ter mais segurança".

Já Caruso pretende se divertir na próxima vez que subir ao palco do PopStar. "Sem saber se essa vai ser a minha última apresentação ou não, vou me divertir ao máximo, para chegar em casa satisfeito com o resultado. Não dá para guardar nada para depois", afirmou.

A atriz Jeniffer Nascimento, que já afirmou que pretende seguir a carreira de cantora, soltou a voz com 'Soul de Verão', de Sandra de Sá, neste domingo (30) e está na liderança do programa, com 72,55. Atrás dela estão Malu Rodrigues (72,40), Samanta (72,27) e Jonathan Azevedo (72,09).

Além deles, também disputam o título de popstar no programa a modelo Carol Trentini, os atores Eri Johnson, Fafy Siqueira, João Côrtes, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Sergio Guizé e a jornalista Renata Capucci. O vencedor levará o prêmio de R$ 250 mil.