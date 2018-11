Fernando Caruso é o 1° eliminado do PopStar; Jeniffer Nascimento mantém liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentando por Taís Araújo, o programa musical PopStar (Globo) teve seu primeiro eliminado no programa deste domingo (14), com a saída do ator Fernando Caruso. Já a atriz Jeniffer Nascimento continua a ser o grande destaque desta edição com uma boa performance de "Bang Bang", de Jessie J.

Fernando Caruso disputou a repescagem ao lado da modelo Carol Trentini, da atriz Klara Castanho e do ator Mouhamed Harfouch. O humorista cantou "He-Man", sucesso do Trem da Alegria, e chegou a levantar o público, porém, a performance não foi o suficiente e ele terminou na última posição, sendo eliminado.

"Colocar essas brincadeiras nas apresentações para mim era fundamental, senão não saberia o que ia fazer", disse Caruso, após ser eliminado. Entre os que estavam na repescagem, a modelo Carol Trentini foi a que teve o melhor desempenho.

Antes dos candidatos na repescagem, o programa começou com a apresentação dos dez competidores: Lua Blanco, Renata Capucci, João Côrtes, Eri Johnson, Fafy Siqueira, Sergio Guizé, Samantha Schmütz, Jonathan Azevedo e Jeniffer Nascimento e Malu Rodrigues.

No final da terceira fase ao vivo, Jennifer Nascimento continua na liderança com 30,87 pontos, além de ter ganho imunidade para a próxima etapa. Em segundo lugar aparece Jonathan Azevedo, com 30,68, seguido por Malu Rodrigues (30,66), Fafy Siqueira (30,51), Samantha Schmütz (30,50), Renata Capucci (30,42), Sergio Guizé (30,33), João Côrtes (30,30), Eri Johnson (30,03) e Lua Blanco (29,32).

"Estou muito feliz. não estava esperando isso, de verdade, estava muito preocupada em esquecer a letra. obrigada, Brasil", disse Nascimento, ao ficar no topo do ranking.