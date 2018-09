Fernando Pessoa é tema de encontros na Casa de Leitura do bairro Guabirotuba

Da redação

O poeta português, Fernando Pessoa, é o tema de encontros nas quintas-feiras do mês de setembro, às 15 horas, na Casa de Leitura Nair de Macedo, do bairro Guabirotuba. O Ciclo de Leitura mediado pelo Paulo Victor Weihermann é aberto para maiores de 15 anos, e cada encontro pretende focar em um heterônimo do autor, percorrendo cada uma de suas personalidades mais célebres, com fins de discutir e comparar suas diferentes manifestações poéticas.

Serviço

Ciclo de Leitura de Fernando Pessoa - com Paulo Victor Weihermann

Classificação: 15 anos

Dias: Quintas-feiras, 13, 20 e 27 de setembro

Horário: 15h

Local: Casa da Leitura Nair de Macedo

Endereço: Rua da Capitania, 57 – Guabirotuba, Curiti