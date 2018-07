Fernando Rodrigues e outros três jornalistas recebem prêmio Maria Moors Cabot

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Fernando Rodrigues, 55, e três outros jornalistas receberam nesta quarta (18) o prêmio Maria Moors Cabot, prestigiada distinção nos EUA concedida a jornalistas estrangeiros.

O anúncio foi feito pela Universidade Columbia, curadora da premiação, em Nova York. Além de Rodrigues, foram laureados Hugo Alconada (jornal La Nación, da Argentina), Jacqueline Charles (correspondente do Miami Herald no Caribe) e Graciela Mochkofsky (jornalista e escritora da Argentina). A fotógrafa venezuelana Meridith Kohut recebeu uma citação especial do júri.

Rodrigues trabalhou na Folha de S.Paulo de 1987 a 2014. Hoje dirige o site Poder360. Nos últimos anos, também foram premiados os brasileiros Clóvis Rossi, colunista da Folha de S.Paulo, José Hamilton Ribeiro, da TV Globo, e Rosental Calmon Alves, da Universidade do Texas.