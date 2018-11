Festa da firma? Dicas do que não pode e do que não pode

Da redação

Já é uma tradicão. Com a chegada do final de ano as empresas começam a se preparar para realizarem os encontros para confraternização. São as chamadas festa de fim de ano ou ‘festa da firma’, como alguns brincam. Com isso, surgem dúvidas sobre como se comportar em tais eventos – que nada a ver com as festas comuns.

“A confraternização é o momento em que a empresa agradece seus colaboradores, estreita a parceria, comemora as conquistas e a conclui mais um ano de trabalho, além de propiciar um encontro descontraído. Mas, lembro que esses momentos também são grandes canais de relacionamentos “networking”, onde há uma aproximação entre todos, independentemente dos níveis hierárquicos”, reflete Celso Bazzola, consultor em recursos humanos e diretor executivo da BAZZ Estratégia e Operação de RH.

O que pode e não pode na festa da firma

1 É importante aceitar o convite da empresa e participar da confraternização. Isto poderá ajudar a criar um ambiente de relacionamento saudável

2 Caso não possa comparecer, o funcionário deve agradecer ao convite e informar o motivo pelo qual não poderá estar presente

3 É importante chegar no horário, mesmo na festa. Isso é necessário para que possa ter tempo de cumprimentar a todos

4 Em relação as bebidas, o melhor é não exagerar durante a festa. Beber com responsabilidade e não dirija após o término da festa são conselhos válidos

5 Criar um ambiente de igualdade é o modo mais acertado de comportamento. É ainda importante procurar se relacionar com todos os presentes e evitar a formação de grupinhos

6 Escolher roupas discretas e condizentes com o ambiente são outros cuidados importantes. Usar roupas alegres respeitando visual individual são escolhas acertadas. As mulheres devem evitar roupas curtas ou com decotes e os homens, usar camisas abertas ou fora do padrão local

7 Ser cordial com todos os presentes independente do contato próximo ou não dentro da empresa é uma forma educada de agir. Uma dica é buscar falar de temas neutros que não prejudiquem a imagem da empresa ou das pessoas

8 No caso de perceber que algum colega está exagerando, vale ser cortês ajudar o retirando de forma sutil da situação para desviar a atenção para outros temas ou postura

9 Outra boa dica é não ser o último a sair da festa, não é uma regra, mas evita exageros

10 Evitar sair junto com os superiores, para que não passe a impressão que estava na festa apenas por causa dos mesmos, também é de bom tom.