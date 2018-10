Festa das Crianças reúne público recorde no Parque Barigui

SMCS

O Parque Barigui foi palco de muita diversão para a criançada nesta sexta-feira (12/10). O Dia das Crianças reuniu um público recorde de cerca de 20 mil pessoas, com várias atividades voltadas para o público infantil, promovidas pela Prefeitura de Curitiba. O evento também contou com o encerramento dos Jogos do Piá e com apresentações gratuitas do circo Zanchettini.

A chuva deu uma trégua, o sol apareceu e várias famílias aproveitaram o dia entre brincadeiras. A carioca Siana Soares de Oliveira, que se mudou para Curitiba há oito meses, aprovou a iniciativa. Ela levou as duas filhas, Kethelin, de 8 anos, e Kemylle, de 4, para jogar a xadrez. “A mais velha gosta de jogar, então viemos. Elas estão se divertindo muito”, disse.

Em outra área do parque, o pequeno Arthur, de 6 anos, se divertiu na escalada. “Foi bem legal”, disse acompanhado do avô, Paulo Roberto Santos. “O evento tem muitas atividades e já fomos em vários brinquedos”, afirmou Santos.

O prefeito Rafael Greca destacou que o evento foi criado pensando nos curitibinhas. “Estamos aqui para celebrar essa festa para os nossos curitibinhas. Nesse ano eles contam também com os jogos do Piá, que trouxeram de volta as brincadeiras de antigamente e o circo gratuito. Curitiba é a cidade das crianças. Possam as nossas crianças ser preservadas na inocência, multipliquem-se nelas a beleza e a sabedoria para que se tornem homens e mulhers de bem e possam elevar ainda mais o nome da nossa cidade", disse.

O carrinho de rolimã, que foi diversão de muitos pais na infância, era um dos mais disputados e divertiu os irmãos Andresws, de 7 anos, e Anthony, de 1 ano, que andaram juntos. A mãe, Talita de Brito, ia brincar um pouco mais com os dois filhos e depois buscar o outro filho, Kauan, para participar das brincadeiras. “Trouxe primeiro os dois, depois vou trazer o outro”, disse ela, que pensava em levá-los no circo no fim do dia.

Estrutura

Foram instaladas no Parque Barigui nove estações temáticas com as mais diversas atividades. “O tempo ajudou e muitas famílias puderam aproveitar o dia aqui. É um clima festivo que reúne crianças e adultos”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Emilio Trautwein.

Ele fez um balanço positivo dos Jogos do Piá, iniciativa inédita de resgatar as antigas brincadeiras de criança, que começou em junho desse ano. “Os jogos do Piá foram um sucesso, com um grande resgate das brincadeiras ao ar livre, que tiraram pais e filhos de casa para ocupar o espaço na cidade”, diz Trautwein.

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) preparou a estação de brinquedos infláveis, com 18 opções espalhadas pelo parque. “Elas gostaram muito do brinquedo inflável de galo que engolia as crianças”, diz Marcia Feltes, que levou o filho Matheus, de 10 anos, e foi acompanhada da irmã Gisele Feltes de Souza e da sobrinha Maiara de 10 anos. “A gente vem todo ano e é sempre muito bom. O restante da família viaja e nós vamos brincar com as crianças”, destacou Marcia.

Na estação das bicicletas, as crianças tinham à disposição um circuito cheio de cones para testar as habilidades da piazada. Já a estação recreativa infantil era voltada atividades destinadas ao público mais novo, como peças de Lego, brinquedos plásticos e exercícios com pintura.

A programação contou ainda com uma estação para atividades recreativas de minifutebol, minivoleibol, minibasquete, entre outros. Para as crianças que adoram colocar a mão na massa, as opções eram oficinas de construção de pipa e cata-vento.

Atividades radicais também estavam disponíveis, com muro de escalada. Na área de cultura e arte, o Ônibus Palco, que faz parte do projeto Artes e Patrimônio, levou ao parque atrações como danças, concertos musicais didáticos, contação de histórias, teatro e circo.

Padroeira

Muitas pessoas também aproveitaram o dia para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O prefeito Rafael Greca participou da missa campal rezada pelo padre Reginaldo Manzotti no Parque Cambuí, no Fazendinha. A cerimônia emocionou fiéis e o prefeito.

“Nós viemos aqui e eu fui distinguido, pelo padre Reginaldo Manzotti, com a imagem do sonho de São José. Esse episódio narra o sonho em que José é avisado sobre o nascimento de Jesus da Virgem Maria. Essa é uma evocação também para a tranquilidade dos nossos sonhos, para que Curitiba, enquanto dorme seja protegida e quando acordar vá para frente, para o alto, com a proteção de Maria, de José e de Jesus. É a festa da fé do Povo Brasileiro”, afirmou o prefeito.

Os fiéis puderam também ver a Imagem Peregrina da Santa, vinda da Basílica de Aparecida. Faz 301 anos que pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul. A Regional Fazendinha/Portão e a Fundação Cultural participaram da organização.