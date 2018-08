Festa das Sementes Crioulas será realizada em Pinhais no dia 26

Antonio Trajano

Durante o inverno, tradicionalmente, acontecem festas celebrando as colheitas, a fartura da agricultura familiar, e são oportunidades para as famílias camponesas realizarem a troca de sementes e mudas entre si. No Paraná já são mais de 12 eventos voltados à troca de sementes e mudas que acontecem todo ano. A 6ª edição da Festa Regional das Sementes Crioulas acontecerá no dia 26 de agosto em Pinhais.

O público esperado para a esta edição será especialmente de representantes da agricultura familiar da região, além das famílias mais urbanas que tem um papel fundamental para valorizar o trabalho destes agricultores. Além disso, estão previstas a presença de feirantes dos grupos de agricultores ecológicos da Rede Ecovida, do Núcleo Maurício Brumester do Amaral, também organizações da agroecologia e agricultura familiar do Estado e até de vindo de outros lugares do Brasil.

A 6ª Festa Regional das Sementes Crioulas acontece no Colégio Estadual Newton Freire Maia, no município de Pinhais. É preciso levem seus talheres e caneca, pois no local será servido um almoço da agricultura familiar agroecológica (Almoço agroecológico R$10,00 pré-venda até 09/08; R$15,00 pré-venda até 24/08; R$20,00 no dia; menores de 10 anos não pagam). Além disso, o espaço contará também com expositores e feirantes, que além de sementes e mudas, oferecerão diversidade de alimentos, artesanatos e comidas prontas para o consumo.

Sanduíches goumert

O Centro de Empreendedorismo e Artesanato de Pinhais (Ceart) disponibiliza vagas para o curso de “Preparo de Sanduíches Gourmet”. A capacitação será realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, das 14 às 17h no Ceart. As vagas são limitadas. Este curso não é direcionado para iniciantes. A capacitação é voltada para pessoas que trabalham em bares, lanchonetes, bistrôs, cafeterias.