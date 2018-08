Festa de Barretos chega a 63ª edição com show de Shania Twain e R$ 1 milhão em prêmios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atração internacional e prêmio milionário. Essas são as apostas da 63ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (a 423 km de São Paulo), que começa na próxima quinta-feira (16).

A overdose de música sertaneja continua, como de costume, mas a grande expectativa está em torno da cantora canadense Shania Twain, 52, que se apresenta pela primeira vez no Brasil no evento.

Ricardo Rocha, presidente da empresa Os Independentes, que organiza a festa, diz que foram 20 anos de tentativas até conseguir trazer a rainha do country para Barretos, que se apresentará no próximo sábado (18), logo após Marília Mendonça, que abrirá o dia.

"Já tiveram shows internacionais antes, mas é a primeira vez de Shania no Brasil, depois de um enorme esforço conjunto. Pra isso estamos até melhorando o palco, porque os gringos são mais exigentes, não é uma produção qualquer", afirma o diretor cultural do evento, Pedro Miguel Muzeti.

Além do palco, que precisou de nivelamento e mudanças para sustentar os equipamentos da cantora, foram construídas uma escada e uma estrutura especial no camarim, além de um elevador, que ela usará.

"Coisas que já precisavam ser feitas, mas estamos implementando por conta da exigência de um show internacional", disse.

Ao todo, serão cem apresentações, sendo a maioria voltada ao sertanejo. Jorge e Mateus, por exemplo, farão shows nos dois finais de semana, e Gusttavo Lima, que é o embaixador do evento pelo segundo ano seguido, aproveitará para gravar seu novo DVD. Mas nomes como Anitta, Alok e Kevinho também se apresentarão.

O outro atrativo do evento será o prêmio, que, segundo Rocha, será o maior já dado no país, chegando a R$ 1 milhão. "Costumamos falar que peão é que nem jogador de futebol, faz sucesso aqui, mas vai ganhar dinheiro lá fora. Mas com esse prêmio, eles estão querendo vir, participar", avalia.

O campeão na modalidade touro vai receber uma caminhonete RAM 2500 no valor de R$ 250 mil -no ano passado foi um carro no valor de R$ 100 mil- e o campeão na modalidade Cutiano, uma Fiat Toro no valor de R$ 80 mil -em 2017, o prêmio equivalia a R$ 30 mil.

O 26º Barretos International Rodeo, acontece de 23 a 26 de agosto.

Os preparativos chegaram a ser suspensos no último dia 4 após o Ministério do Trabalho encontrar problemas de segurança e irregularidade na montagem da estrutura. Os organizadores, no entanto, disseram que os três pontos em que foram apontadas falhas passaram por adequação, de forma a não prejudicar o evento.

Assim, a festa seguirá entre 16 e 26 de agosto com ingressos entre R$ 15 e R$ 1.850 dependendo do dia e do local dentro da arena de eventos. A expectativa é que cerca de um milhão de pessoas passe pelo complexo.

EMBAIXATRIZ PARA BARRETOS

Maiara e Maraisa, que voltam aos palcos de Barretos este ano, aproveitaram o lançamento do evento para pedir a criação do cargo de embaixatriz do rodeio e até se colocaram à disposição para assumir a tarefa.

"Barretos precisa ter uma embaixatriz do sertanejo. Acho que já teve homem demais", afirmou Maiara, no último dia 24. "Podem dizer que embaixador é só um, mas a mulherada está esperando. Cuidado Gusttavo Lima porque sua coroa vai cair", completou aos risos.

Gusttavo Lima será o primeiro artista a ocupar o cargo por dois anos seguidos. Ele, no entanto, não esteve no lançamento do evento devido ao nascimento do segundo filho, também no dia 24. Também já ocuparam o carto Zezé de Camargo e Luciano, Cristiano Araújo e Luan Santana.

Além de se colocarem à disposição para o cargo de embaixatriz, Maiara e Maraisa se apresentarão pelo terceiro ano seguido no evento. "A gente já fez de tudo lá em Barretos, ou quase tudo", brinca Maraisa. "É a capital do sertanejo do Brasil e do mundo, sempre foi um sonho cantar aqui".

Dessa vez, no entanto, a dupla quer que as coisas sejam mais calmas do que nos anos anteriores. "Na primeira vez, a gente tinha compromisso, mas pegamos helicóptero e avião para estar em Barretos. Esse ano, pedi para que fizéssemos um trabalho bem tranquilo porque quero amanhecer, fazer churrasco, chegar antes", diz Maraisa.