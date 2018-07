Festa do Agricultor acontece neste sábado em Araucária

Da Redação Bem Paraná

Em comemoração ao Dia do Agricultor, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG) realiza a Festa do Agricultor neste sábado, a partir das 15 horas, no Salão da Comunidade do Rio Abaixinho. Os agricultores do município precisam retirar os convites (gratuitos) diretamente na sede da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), que fica à rua Júlio Szymanski, 72 – Centro, e atende das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

A Festa do Agricultor teve sua primeira edição em 1995 na sede da SMAG e foi retomada em 2017 graças ao apoio (incluindo financeiro) de vários parceiros. A edição de 2018 também conta com o importante apoio de parceiros.