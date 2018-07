Festa Junina terá taças de vinhos por R$ 8 neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

Durante o mês de junho, as Festas Juninas tomam conta do Brasil, ganhando variações e sabores especiais. Agora que tal uma Festa Junina pensada para os amantes de vinho? Assim será a festa da Garage Vinhos, que será realizada na cidade de Curitiba, neste sábado, dia 30 de junho. Além de taças de vinho servidas na calçada com o preço fixo de R$ 8, o evento terá quentão de Malbec e sagu de Carmenére.

Durante o evento, o público poderá saborear vinhos da linha Cava Negra da Bodega Barberis (Malbec, Cabernet Sauvignon e Torrontés) por R$ 8 (taças de 150 ml). Além de muito quentão e sagu, a Festa Junina contará com vários outros preparos típicos, desenvolvidos pela Grué Chocolateria, entre eles arroz doce, cachorro quente, pinhão, chocolate quente com marshmallow especial para criançada, pipoca de chocolate e brigadeiros de paçoca e milho. As comidinhas também serão vendidas pelo preço fixo de R$ 8.

Para completar a programação, o evento contará com várias brincadeiras tradicionais, entre elas 100 metros rasos de corrida de saco, revezamento de rolha na colher, argola na garrafa e pescaria. No final, os vencedores serão premiados com medalhas e prêmios especiais.

A Festa Junina será realiza na Garage Vinhos (Rua Teixeira Coelho, nº 182), no bairro Batel, das 12h às 20h, com entrada gratuita. Mais informações no Facebook oficial da Garage Vinhos ou pelo telefone (41) 3528-1844.