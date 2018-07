Festa literária terá Colson Whitehead e Liudmila Petruchévskaia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Flip, que começa nesta quarta (25) e vai até domingo (29), terá sua abertura, às 20h, com Fernanda Montenegro e Jocy de Oliveira.

Entre os destaques da edição, estão nomes como o americano Colson Whitehead, autor de "The Underground Railroad", e a russa Liudmilla Petruchévskaia, autora de "Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha".

O primeiro participa de uma mesa ao lado do escritor carioca Geovani Martins, revelado neste ano com o volume de contos "O Sol na Cabeça" (Companhia das Letras).

Já a russa falará, em uma mesa sozinha, sobre sua trajetória e a perseguição que sua obra sofreu sob o stalinismo.

Também participam o egípcio André Aciman ("Me Chame pelo Seu Nome") e a franco-marroquina Leïla Slimani ("Canção de Ninar"), entre outros.

A partir desta quarta-feira (25), ingressos para os debates ainda com vagas podem ser adquiridos na bilheteria da Flip, em Paraty, antes de cada mesa. Eles custam R$ 55 (inteira), mas há um telão grátis do lado de fora do espaço principal. Quem ficar em casa, pode acompanhar as mesas ao vivo pelo canal da Flip no YouTube, no endereço you tube.com/flipfestaliteraria