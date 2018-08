Festival cervejeiro em Curitiba apresenta barril de cerveja feito de PET

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva) produziu uma cerveja artesanal edição especial para o 3º Festival da Cultura Cervejeira Artesanal - que acontece neste sábado (25), na Usina 5, em Curitiba. Toda a produção da cerveja colaborativa da Procerva foi envasada no Beerkeg - primeiro barril fabricado no Brasil feito com PET e que é fabricado em Araucária. Serão dois estilos diferentes da cerveja edição especial que os apreciadores poderão encontrar no estande da Procerva e envasados no Beerkeg: a Brut Ipa e a Doppel Weissex.

O Festival é aberto ao público e reúne atrações musicais a partir das 11 hora. Participam 35 cervejarias com mais de 200 rótulos. As doses custam a partir de R$ 8/ 300 ml.

O Beerkeg tem capacidade para armazenar 30 litros de chopp e é mais prático, seguro, higiênico e econômico para o transporte das cervejas artesanais. É resistente e tem o peso de apenas 74 gramas. Além disso, mantém a qualidade da cerveja, sem alteração na cor, sabor ou aroma por até seis meses.

“Ele ainda reduz custos de lavagem de barril, elimina custo com desvios e perdas de barris, elimina capital investido em imobilizado e sua depreciação, ou seja, o espaço utilizado para estoque dos tradicionais barris de inox”, afirmou o diretor da empresa, Renato Araújo.

A fábrica da Beerkeg possui capacidade para produzir 2,1 mil barris por dia. A produção é 100% enclausurada, com controle de partículas para classe 100 mil partículas por FT3 (pé cúbico) e três sistemas de filtragens para evitar qualquer tipo de contaminação.

De acordo com o cervejeiro e sócio da Beerkeg, Hamilcar Neto, os barris suportam pressão de até 50 PSI. “As cervejas são transportadas na contra-pressão. O gás carbônico é o responsável pela carbonatação da cerveja, ou seja, o colarinho que faz quando é colocada no copo”, explica. Segndo ele, o armazenamento deve ser feito entre 0ºC e 35ºC.

Eduardo Liz Martins, também da Beerkeg, lembrou que a empresa oferece ainda growlers. “Temos em inox, de três tamanhos e um em pet, de dois litros. Os growlers permitem o transporte adequado de quantidades menores de cerveja para o consumidor final”, explicou.

Confira a Programação do Festival :

A programação musical foi definida pela rádio Mundo Livre FM e tem como destaque o show da banda curitibana Eletric Mob:

11h - DJ Wladimir (R&B, Blues e Rock)

13h30 às 15h - Lucas Sgreccia

15h30 às 17h - Banda Sebo

17h30 às 19h - Banda Electric Mob

Término - DJ Wladimir (R&B, Blues e Rock)

Serviço:

3º Festival da Cultura Cervejeira Artesanal - FCCA 2018



ONDE: Usina 5 - R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - Espaço Pet Friendly

Quando: Sábado (25) a partir das 11 horas.