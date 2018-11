Festival Cine Kids traz de volta às telonas grandes sucessos infantis

Da redação

Que atire a primeira pedra quem nunca sonhou em ver seu filme favorito de volta aos cinemas. Pois a Cinesystem vai dar uma forcinha para que os baixinhos tenham esse sonho realizado no mês das crianças – e o melhor: os papais e mamães vão gastar bem pouco! O projeto Cine Kids, que já arrastou centenas de pessoas para os cinemas nos últimos anos, volta às salas da Rede nesse mês de outubro em um festival com foco naqueles clássicos recentes, que não saíram há muito do cinema, mas que permanecem da cabeça dos pequenos cinéfilos. As exibições acontecerão nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de outubro, às 14 e às 16 horas, e os filmes escolhidos foram ‘Hotel Transilvânia’, ‘Pedro Coelho’, ‘Moana’, ‘Carros 3’, ‘Os Incríveis 2’, ‘Viva’ e ‘Frozen’.

Para quem quiser curtir cada um dos filmes do Festival Cine Kids, os ingressos sairão por apenas R$ 7,00 em todos os multiplex da Rede, exceto os do Shopping Curitiba e Shopping Cidade. Nesses, o passeio fica ainda mais barato e as entradas têm preço fixo de R$ 5,00.

E as promoções não param por aí! Quem for assistir aos “novos clássicos” no mês das crianças vai poder comprar o Combo Fini, que conta com Pipoca Grande + Refrigerante 700ml + Bala FINI de 90g, também por um preço exclusivo. O valor promocional fica entre R$ 21 nos multiplex do Ventura Shopping, Shopping Curitiba, Shopping Cidade, Londrina Norte Shopping e Hipermercado Condor Paranaguá, e será válido somente para compras nos horários das sessões Cine Kids.