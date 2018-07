Festival com Radiohead muda de data e local no Rio

Folhapress

A edição carioca do Soundhearts Festival, que trará Radiohead, foi transferida para a Jeunesse Arena, espaço do complexo do Parque Olímpico. Além disso, o evento foi antecipado para o dia 19/4. Segundo a organização, os clientes que já compraram ingressos não precisarão trocá-los, basta apresentá-los no acesso.

Com a mudança, um novo setor será colocado à venda. Os ingressos podem ser comprados pela Livepass. Em caso de dúvida ou desistência, é possível entrar em contato com a organização pelo [email protected] com o assunto "Soundhearts Festival RIO - Mudança de Local". O evento também reúne o produtor Flying Lotus, o projeto Junun e a banda brasileira Aldo, the Band. Em São Paulo, o festival acontece no Allianz Parque, no dia 22/4.

SOUNDHEARTS FESTIVAL

ONDE Jeunesse Arena, av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, no Rio; Allianz Parque, av. Francisco Matarazzo, 1705, em SP QUANDO qui. (19), a partir das 18h30, no Rio; dom. (22), a partir das 16h30, em SP

QUANTO de R$ 130 a R$ 700 em livepass.com.br

CLASSIFICAÇÃO 18 anos (Rio de Janeiro); 16 anos, menores de 16 anos acompanhados dos responsáveis (São Paulo)