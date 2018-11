Festival Coquetel Molotov completa 15 anos no Recife e estreia em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival No Ar Coquetel Molotov completa 15 anos em 2018 com mais uma edição no Recife. Neste ano, o evento será realizado na capital de Pernambuco no dia 17 de novembro.

Entre as atrações que se dividem nos palcos do Caxangá Golf Country Club estão as cantoras Anelis Assumpção e Maria Beraldo, as bandas Boogarins e Catavento, além de atrações internacionais, como o baterista do Tame Impala, Barbagallo, e o indie neozelandês Connan Mockasin.

Ainda haverá uma festa de abertura no dia 15 de novembro com show especial da diva pop americana Azealia Banks, no Bailito.

Os ingressos para os eventos custam de R$ 55 a R$ 210 e estão à venda pela Sympla.

Além do Nordeste, o festival realiza sua primeira edição em São Paulo no dia 30 de novembro na The Week. Boogarins, Tuyo, Karina Buhr, Alessandra Leão e Isaar estão no lineup.

A venda de entradas começa nesta quarta (24) com preços que variam de R$ 25 a R$ 50 e também fica disponível no site da Sympla.

O festival está entre os mais conhecidos do país e já teve edições em cidade como Belo Jardim (PE), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG).

SERVIÇO

No Ar Coquetel Molotov – Recife

Onde: Caxangá Golf Country Club – av. Caxangá, 5362 – Iputinga

Quando: 15 e 17 de novembro

Ingressos: R$ 55 a R$ 210

Mais informações: sympla.com.br

No Ar Coquetel Molotov – São Paulo

Onde: The Week – rua Guaicurus, 324 – Água Branca

Quando: 30 de novembro

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (social – levar 1 kg de alimento não-perecível)

Mais informações: sympla.com.br