Festival de Curitiba traz ´Manual de autodefesa intelectual´

Após três temporadas seguidas em São Paulo, a Kiwi Companhia de Teatro apresenta o espetáculo Manual de autodefesa intelectual nos dias 28 e 29 de março, no SESC da Esquina, durante a Mostra 2018 da 27ª edição do Festival de Curitiba. Com roteiro e direção assinados por Fernando Kinas, o trabalho cênico aborda um conjunto de temas relacionado às mistificações e crendices contemporâneas, representadas no palco sob diferentes perspectivas e vocabulários: a numerologia, o horóscopo, o pensamento circular, a mídia empresarial, o surgimento da publicidade moderna, as religiões e as teorias da conspiração.

Ao sugerir que uma parte expressiva da população organiza suas vidas a partir de simplificações da realidade, o roteiro convida à reflexão nos âmbitos sociais e filosóficos, lançando mão de ideias e conhecimentos consagrados, mas muitas vezes esquecidos. Um exemplo é a referência direta ao pensamento de René Descartes (1596-1650) - considerado o pai do racionalismo -, que é mobilizado em contraposição a situações cotidianas, em que a irreflexão é notadamente perpetuada.

A confusão frequente entre opinião e conhecimento; os erros oriundos do pensamento circular e das relações inexistentes de causa e efeito; a presença ostensiva da fé no cotidiano; a tendência a aceitar premissas falsas como verdadeiras; a ausência da verificação das fontes; a aceitação passiva de argumentos de autoridade, entre outros procedimentos baseados na intuição, na mídia hegemônica e nas experiências imediatas e pessoais criam um ambiente propício ao engano e ao erro, resume o diretor do espetáculo, o catarinense Fernando Kinas.

As questões são postas não somente por meio das palavras, mas também em linguagens menos convencionais, como coreografias, vídeos, música ao vivo e até números de mágica. Manual de autodefesa intelectual utiliza recursos do teatro documentário, dando sequência às pesquisas recentes do grupo com a linguagem narrativa, assim como em Fome.doc, Material Bond e Morro como um país. Por este último trabalho a atriz Fernanda Azevedo, que faz parte do elenco de Manual, recebeu o Prêmio Shell de melhor atriz.

Ficha técnica

Roteiro e direção geral: Fernando Kinas

Elenco: Fernanda Azevedo, Maíra Chasseraux, Maria Carolina Dressler e Vicente Latorre

Músicos: Eduardo Contrera (percussão, violão e flauta transversa) e Elaine Giacomelli (teclado)

Direção musical e composições originais: Eduardo Contrera

Cenário: Julio Dojcsar

Iluminação: Heloísa Passos

Coreografia: Luiz Fernando Bongiovanni

Figurino: Madalena Machado

Vídeo: Carolina Abreu, Filipe Vianna (colaboração de Maysa Lepique)

Direção de produção: Luiz Nunes

Assistência de produção: Daniela Embón

Programação visual: Camila Lisboa (Casa 36)

Assistência de iluminação, operação de luz e som: Clébio Ferreira de Souza (Dedê)

Produção e realização: Kiwi Companhia de Teatro

Apoio: Programa de Fomento ao teatro para a cidade de São Paulo (2014/2015)

28 E 29 DE MARÇO ÀS 21H NO SESC DA ESQUINA