Festival de design terá oficinas, palestras e exposição de objetos em cidade histórica de MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ruas de pé-de-moleque de Tiradentes (MG), cidade histórica localizada a 190 quilômetros de Belo Horizonte, vão receber profissionais e admiradores do design durante a segunda edição da Semana Criativa de Tiradentes.

O festival acontece entre os dias 18 e 21 de outubro e promove encontros entre artesãos, designers e arquitetos, entre outros, para discutir os rumos da produção no Brasil.

A programação prevê 12 palestras gratuitas com profissionais da área. O designer e youtuber Paulo Biacchi falará, no dia 18, sobre projetos de faça você mesmo; no sábado (19), a pesquisadora Ana Kreutzer, do Estúdio Prisma, deve tratar de tendências de cores. O encerramento será às 18h, no domingo (21), com o designer Marcelo Rosenbaum.

As conversas acontecem no Sesi Centro Cultural Yves (rua Direita, 168). Os lugares são limitados e haverá distribuição de senha meia hora antes do início de cada palestra.

Haverá também exposição de objetos desenvolvidos em imersões com artesãos e designers, que são promovidas pelo festival durante o ano. Os itens estarão à venda durante o evento.

Outras atividades e mostras estão previstas na programação paralela, como oficina de crochê, no dia 19 (R$ 60) e degustação de cervejas e chocolates no dia 20 (R$ 85). O cronograma completo está disponível no site https://semanacriativadetiradentes.com.br/.