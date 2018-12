Festival de fotografia reúne veteranos e novas promessas em Fortaleza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cenário é paradisíaco, e o tom é político. "A gente não pode viver à margem do que está acontecendo no país. Estamos à beira de um abismo, há um lado escuro e não temos a certeza do que vem."

As palavras são do fotógrafo cearense Tiago Santana, organizador do festival de fotografia Solar, cuja primeira edição começa nesta quinta (6) e segue até domingo (9), em Fortaleza. "O próprio ato de fazer um festival é militante, no sentido de que fazer festivais é compartilhar conhecimento, e isso é militância", completa.

Com o tema Abismo, o Solar reúne, na capital cearense, cerca de cem convidados nacionais e internacionais para falarem do papel da imagem em um "Brasil muito complexo, diverso, do crack e do carnaval, da questão de gênero, do museu que pegou no fogo no Rio de Janeiro", afirma Santana, ele próprio um fotógrafo consagrado -foi o segundo brasileiro a fazer parte da coleção francesa de livros de fotografia Photo Poche, depois de Sebastião Salgado.

São cinco exposições, mais uma série de debates, lançamentos de livros, sessões de cinemas e leituras de portfólio que colocam lado a lado nomes consagrados, como Maureen Basiliat, Miguel Rio Branco e Edu Simões, e talentos em ascensão no cenário internacional, a exemplo da eslovena Vanja Bucan e da sul-africana Nobukho Nqaba.

Cinco fotojornalistas da Folha de S.Paulo têm trabalhos expostos: Marlene Bergamo, Marcus Leoni, Danilo Verpa, Lalo de Almeida e Avener Prado.

É esperado para sábado (8) uma reunião da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil (RPCFB) em que será elaborada e divulgada uma carta com a posição do grupo, que representa boa parte da fotografia brasileira, frente ao governo de Jair Bolsonaro. A julgar pelas conversas de bastidores, a tendência é que o documento se coloque contra o presidente eleito.

A RPFCB existe desde 2010 e discute políticas públicas para a fotografia junto aos governos municipais, estaduais e federais. Reúne 470 profissionais da fotografia -exceto fotógrafos- de todos os estados brasileiros. São produtores, blogueiros, editores de livros, professores e outros. No entanto, o encontro no Solar deve incluir também fotógrafos.

O Solar é financiado integralmente pelo governo do estado do Ceará. Não há aportes de verbas de entes privados via Lei Rouanet, embora instituições particulares, como a revista Zum, do Instituto Moreira Salles, sejam parceiros. A próxima edição deve acontecer em 2020.