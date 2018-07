Festival de Inverno do Centro Histórico faz abertura oficial nesta quinta

Da Redação Bem Paraná

Teatro, cinema, música, exposições e gastronomia embalam a 6ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, a partir de hoje. A abertura oficial do evento será na Capela Santa Maria, às 18h30, exclusiva a convidados, com show musical de Bernardo Manita e trio com Quarteto de Metais e ainda DJ Branco. O tema deste ano é “Conexão Centro Histórico” com a proposta da ocupação de espaços com arte para que Curitiba atraia o seu público e turistas para curtir o evento. O festival vai até 29 de julho, em vários endereços e com muitas atividades gratuitas.

Ao longo de dez dias serão 55 momentos de música, teatro, cinema e exposição de arte ofertados ao público. Contando mais uma vez com a parceria da Fundação Cultural de Curitiba acontecem várias apresentações gratuitas em diversos espaços da cidade como o Teatro Universitário de Curitiba (TUC), Teatro Novelas Curitibanas, Conservatório de MPB, Memorial de Curitiba, Museu da Gravura e da Fotografia.

“Pelo sexto ano temos o poder público e empresários juntos, unindo esforços para melhorar os atrativos do Centro Histórico. E na outra ponta curitibanos e turistas interagindo e conectados a essa importante região de Curitiba”, comenta a presidente da Rede Empresarial do Centro Histórico, Maria Bonamigo.