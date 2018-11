Festival de Ópera do Paraná traz 10 dias de óperas e concertos gratuitos

Da redação

Entre os dias 2 e 11 de novembro acontece o IV Festival de Ópera do Paraná. Serão 14 apresentações no Guairão, Guairinha e Capela Santa Maria, todas gratuitas. Na edição anterior, 22 mil pessoas assistiram aos espetáculos.

Um dos destaques é a estreia mundial da ópera brasileira “Sóror Mariana”, composta em 1920 pelo paulista Julio Reis, com libreto do grande português Julio Dantas. “Pouco se conhece sobre as óperas brasileiras, sobremaneira as paranaenses. Restaurar e trazer à cena a música com nosso sotaque é nossa obrigação e o público sempre responde positivamente”, ressalta o diretor-geral do evento Gehad Hajar.

O evento é produzido pela Guairacá Cultural com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) sem mecanismos de incentivos públicos. Esta é a segunda etapa do Festival neste ano, a primeira foi uma turnê em agosto da ópera “Rita” pelas cidades de Antonina, Lapa, Rio Negro, Terra Roxa e Foz do Iguaçu. Haverá ainda uma récita em Ponta Grossa no dia 7 de novembro.

As outras óperas apresentadas serão “Rita”, com a Orquestra Sinfônica da Belas Artes, “O Morcego” e “O Filho Pródigo”, produzido pelo ICAC, da Fundação Cultural de Curitiba. O grande concerto desta edição serão duas apresentações da Missa da Coroação e Exultate Jubilate, de Mozart, com grande coro e orquestra. Outros concertos incluem a cantora húngara Dorottya Bánkövi, trazida pelo governo de seu país, acompanhada da Orquestra Ofilato, uma Gala Lírica com Ana Paula Brunkow e Jeferson Pires.

Além dos concertos nos teatros, apresentações surpresas ocorrerão em alguns pontos do centro de Curitiba.

Último Festival

O Festival de 2017 contou com público superior a 22 mil pessoas que assistiram a 40 espetáculos gratuitos, produzidos por 619 profissionais. Os destaques ficaram com “Cavalleria Rusticana” no palco do Guairão, e “Festa de São João”, opereta inédita de Chiquinha Gonzaga.

Serviço

Não haverá distribuição de ingressos. A entrada será permitida até a lotação completa de cada sala de concerto.

A PROGRAMAÇÃO

Óperas:

• ‘RITA’, de Gaetano Donizetti

Com Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná

Solistas:

Rita - Jéssica Leão (São Paulo)

Beppe - Daniel Soufer (São Paulo)

Gasparo - Caê Vieira (São Paulo)

Direção Geral - Gehad Hajar

Regência - Paulo Barreto

Quando: 2 e 4 de novembro, às 20h

Onde: Guairão

• ‘SÓROR MARIANA’, de Júlio Reis

Direção Geral - Gehad Hajar

Sóror Mariana - Josianne Dal Pozzo

Conde de Chamilly - Odair C. Sebaniski

Abadessa - Dayane Bernardi

Sóror Inés - Dani Prim

Sóror Simôa - Kenya Horst

Sóror Agostinha - Silmara Campos

Bispo - Caê Vieira (São Paulo)

Piano - Jeferson Melo

Quando: 9 de novembro, às 20h,

e 10 de novembro, às 18h

Onde: Guairinha



• ‘O FILHO PRÓDIGO’, de Claude Debussy

Quando: 10 de novembro, às 20h

Quando: 11 de novembro, às 16h

Onde: Guairinha

• O MORCEGO, de Strauss

Quando: 11 de novembro, às 20h

Onde: Guairinha

Concertos:

•’MISSA DA COROAÇÃO’

e ‘EXSULTATE, JUBILATE’, de Mozart

Com Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Coro Lírico de Curitiba e Coro Cidade de Ponta Grossa

Regência - Paulo Barreto

EXSULTATE, JUBILATE

Soprano - Ana Paula Machado

MISSA DA COROAÇÃO

Soprano - Ana Paula Brunkow

Mezzo - Adaile Domingues Koentopp

Tenor - Daniel Soufer

Barítono - Caê Vieira

Direção de Coro - Silvany de Mello

Regência de Coro - Jomar Lúcio de Lima

Maestro Coro Cidade de Ponta Grossa - Eudes Junior Stockler

Diretor der Produção - Gehad Hajar

Quando: 3 e 5 de novembro, às 20h

Onde: Guairão

• RECITAL HUNGRIA

Com a cantora Dorottya Bánkövi (Hungria) e Orquestra Ofilato

Quando: 6 de novembro, às 20h

Onde: Capela Santa Maria

• RECITAL DE PIANO

Programa com peças de Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin e Debussy

Pianista - Jeferson Mello

Quando: 07 de novembro, às 20h

Onde: Capela Santa Maria

• CORO DA CIDADE DE PONTA GROSSA CANTA O PARANÁ

Coro da Cidade de Ponta Grossa (Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa)

Quando: 7 de novembro, às 20h

Onde: Capela São Paulo Apóstolo (Ponta Grossa)

Quando: 08 de novembro, às 20h

Onde: Capela Santa Maria

• GALA LÍRICA

Greatest Hits do repertório operístico

Soprano - Ana Paula Brunkow

Tenor - Jeferson Pires

Piano - Jeferson Melo

Quando: 11 de novembro, às 18h

Onde: Guairinha