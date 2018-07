Festival de Sopas terá cardápio com preço fixo a R$ 18

Redação Bem Paraná com assessoria

Após o sucesso da primeira edição, a Ca'dore Comida Descomplicada realiza o 2º Festival de Sopas, de 31 de julho, terça-feira, a 5 de agosto, domingo. O evento promete esquentar o inverno curitibano com as opções de sopas para o público curtir no ambiente que oferece mantas e lareiras ao ar livre.

Os pratos de sopa serão servidos com 400 ml e tem custo fixo de R$ 18 cada. A variedade é grande e algumas das operações já confirmaram seus sabores.

Confira alguns dos pratos disponíveis:

Trufas da Xuxu: sopa de pinhão com costelinha suína desfiada e defumada, acompanhada de torradinhas, queijo ralado e mini porção de pinhão.

Rancho Smokehouse: caldo de feijão com bacon artesanal, couve frita e pururuca defumado.

Gordo e Magro: creme de palmito

Piadina Mia: sopa de Capeletti

Batatudinha: caldo de batatas com bacon e palmito

Origens do Oriente: Maroccan Harina (sopa marroquina de grão de bico, lentilha, gengibre, especiarias, peito de frango desfiado e tomate)

Bistrô Joaquina: creme de palmito

Kalamata: Fassolata (sopa grega de feijão branco, cenoura, tomate com lombo suíno desfiado)

Chef Oswaldo: sopa de mandioquinha e sopa de abóbora cabotiá com gorgonzola

Milk Creamery: canjica

Bar Boulevard: quentão

Egg Omeleteria: canja

Royal Steak: sopa Eslava

Brasiléa: sopa de lentilhas, costelinha e linguicinha defumadas

Café Vaca Chérie: vaca atolada

Empório da Vina: creme de cebolas, torradinhas no azeite, queijo ralado, cheiro verde e linguicinha grelhada (opção vegetariana sem a linguiça)

Serviço:

2º Festival de Sopas Ca'dore

Data: de 31.07 a 05.08 | terça a domingo

Preço: R$18 cada sopa de 400ml

Local: Ca'dore Comida Descomplicada – Av José Gulin, 105, Bacacheri

Horário de funcionamento: terça à sexta-feira: das 18h às 23h, sábados e feriados: das 13h às 23h, domingos: das 13h às 22h.

Entrada franca, espaço petfriendly



Sopa Batatudinha

Sopa Empório da Vina

Sopa Kalamata

Sopa Origens do Oriente

Sopa Royal Steak

Sobre a Ca'dore Comida Descomplicada

A Ca'dore Comida Descomplicada é pioneira em Curitiba (PR) e traz um novo conceito em praça de alimentação. Composta por 40 operações gastronômicas diferentes, o empreendimento tem como objetivo agradar todos os paladares, com opções nacionais e internacionais. O espaço assinado pelo arquiteto Bruno Colle fica afastado do centro da cidade e traz a sensação de acolhimento e sossego, pois aceita e reúne todas as culturas em um só lugar. Com mesas ao ar livre e em um local coberto e protegido, a Ca'dore possui estacionamento próprio, espaço kids, bicicletário e serviço de delivery. Para completar, a vila gastronômica é petfriendly, se tornando um ambiente perfeito para curtir momentos agradáveis e inesquecíveis, em família ou entre amigos.



