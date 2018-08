Festival de strogonoff será na Rua 24 Horas

Redação Bem Paraná com assessoria

O strogonoff é um prato da culinária russa feito de cubos de carne bovina num delicioso molho de creme de leite. Criado em meados do século XIX, popularizou-se rapidamente e se espalhou pelo mundo. A receita é simples, dourar e flambar a carne, adicionar mostarda e finalizar com creme de leite. Mas, a criatividade dos chefs possibilita versões diferentes do clássico, oferecendo novos sabores e experiências. Após conquistar a mesa dos brasileiros, o strogonoff ganha agora o seu primeiro festival na capital paranaense. Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, a Rua 24 Horas vai sediar o 1º Festival do Strogonoff de Curitiba.

Durante os três dias do festival, os restaurantes Bávaro, James Hill, Pezzo Italian Food e Prinzen vão servir várias releituras de strogonoff. Serão mais de 10 opções comercializadas pelo preço único de R$ 15. Entre os destaques do evento estão os deliciosos bolinhos de strogonoff e o suculento Strogonoff Burger do Bávaro; o penne gratinado ao molho de strogonoff de picanha do Prizen; e o sanduíche Blue Cheese & Bacon Strogonoff do James Hill. Para os vegetarianos, o festival também terá ótimas opções, entre elas o strogonoff de palmito da Prinzen ou strogonoff veggie de lentilha, pinhão e legumes do Pezzo.

Para finalizar a refeição, nada melhor que um docinho não é mesmo? Que tal mini-churros com recheio de strogonoff de nozes do James Hill? Ou quem sabe uma torta bem gostosa de strogonoff de nozes do Bávaro, na dúvida, pega um de cada, mas não deixe de curtir o 1º Festival do Strogonoff de Curitiba.

Chef Helena Menezes

Durante o festival, a chef Helena de Menezes, especializada em comida típica do Paraná, assumirá a cozinha do Pezzo para oferecer um bufê por quilo especial, que terá strogonoff como destaque. A chef fundou e coordenou os restaurante Manjhericão e Estrela da Terra, atualmente é pesquisadora do grupo de História da Alimentação e professora de culinária do projeto Rotas do Pinhão, da UFPR. Helena tem um carreira brilhante na gastronomia, sendo a única chef do Brasil especializada em comidas com Pinhão.

Confira o cardápio completo de cada operação:

Bávaro Chopperia e Hamburgueria: Strogonoff Burguer – pão macio, hambúrguer de 140g, cogumelos flambados, creme de strogonoff na versão gorgonzola e batata palha; bolinho de Strogonoff servido com molho rose; Batata Rosti (batata suíça) recheada com strogonoff de alcatra, strogonoff de palmito (veggie) ou strogonoff de frango; torta de Strogonoff de nozes + sorvete e brownie com Sorvete e calda de strogonoff de doce de leite.

James Hill Sandwich Company: Duas receitas exclusivas criadas pelos chef Danielo Garramone, atual coordenador do curso de Gastronomia da Unicesumar. Blue Cheese & Bacon Strogonoff – Baguete de 22 centímetros, strogonoff com molho cremoso de gorgonzola, bacon crocante e cogumelo opcional e mini churros com recheio de strogonoff de nozes.

Prinzen: Penne gratinado ao molho de strogonoff de picanha; e Strogonoff de alcatra, palmito, costela ou lombinho com batata gratinada e queijo parmesão, purê de batata e arroz branco.

Pezzo Italian Food: Bufê de saladas; bufê de batatas recheada nos sabores strogonoff, pesto, molho vermelho e queijo; Strogonoff de mignon flambado no conhaque com pinhão molho madeira e mostarda Dijon; Strogonoff de ossobuco com pinhão, cogumelo e zafferano; strogonoff veggie de lentilha, pinhão e legumes; arroz branco com pinhão, mandioquinha e nozes, legumes assados no azeite de oliva; e batatas rústicas na manteiga assadas com alegrim e rosti de aipim com mateiga.

O Festival do Strogonoff de Curitiba será realizado na sexta-feira (24), a partir das 17h, e no sábado (25) e domingo (26), das 10h às 23h. A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar - sem número, no Centro de Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.