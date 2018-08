Festival discute o que é ser humano na era da tecnologia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um evento que a tecnologia é ponto central, o lado humano não poderia ser deixado de lado no Festival Social Good Brasil, que reúne a comunidade da SGB, seus parceiros e referências do Brasil e do mundo para troca de conhecimento, experimentação e inspiração em 31 de agosto e 1º de setembro, em Florianópolis.

Neste ano, palestrantes e facilitadores abordam inteligência artificial, robótica e ciência de dados e como elas podem potencializar as pessoas. Com o tema "Na era das tecnologias exponenciais, o que é ser humano?", participam do evento nomes como Henry Timms, co-fundador do Giving Tuesday (Dia de Doar no Brasil), Andrew Means, referência mundial em Data for Good, e Jeremy Heimans, diretor-executivo da Purpose.

Também serão painelistas Nina Silva, sócia-fundadora do D'Black Bank e do Movimento Black Money, Gustavo Tanaka, iniciador do Movimento Brotherhood, Luca Almeida, youtuber dono do canal Transdiário, e Diogo Guerreiro, capitão mais jovem do Brasil a dar a volta no planeta.

As inscrições para participar do festival já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Social Good Brasil, parceira do Prêmio Empreendedor Social. Para participar, é preciso fazer uma doação mínima de R$ 1. A organização oferece diferentes kits para valores sugeridos a partir de R$ 60.

Festival Social Good Brasil - Centro de Inovação Acate - rodovia SC 401, km 4, Saco Grande, Florianópolis, SC. Sex. (31/8) e sab. (1º/9). Informações e inscrições pelo site ( socialgoodbrasil.org.br/festival ). Ingressos a partir de R$ 1