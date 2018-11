Festival em Sorocaba que traria Soul Asylum, Information Society e Oingo Boingo foi cancelado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira edição do Fábrica Festival, marcado para os dias 1 e 2 de dezembro, em Sorocaba (SP), não vai mais acontecer. O cancelamento do show de uma das principais atrações e previsão de mau tempo motivaram decisão da produção, segundo nota divulgada.

O festival faria uma mistura de bandas que foram sucesso no Brasil nos anos 1990, como Oingo Boingo (formado por músicos que foram antigos membros da banda), Soul Asylum, Information Society com músicos e bandas da nova geração, como os brasileiros Pitty, Projota e Far From Alaska.

"Com o cancelamento do show do Oingo Boingo Former Members por questões particulares da banda e devido à previsão de chuvas para o período, mais a inviabilidade de conseguir um novo local seguro para realizar os shows com todas as licenças necessárias em tempo hábil, a produção do Fábrica Festival anunciou o cancelamento da primeira edição", afirma nota.

A assessoria de imprensa do festival diz que todos os valores de ingressos adquiridos previamente serão devolvidos. "A política de ressarcimento será divulgada em novo comunicado, assim que o site Ingresso Rápido informar à produção todos os procedimentos necessários", informaram.

Ao público que já havia comprado os ingressos, a produção chegou a divulgar um novo local para o evento por causa da redução do line-up (programação).

"Lamentamos muito e fizemos de tudo para manter parte das atrações e cumprir com nosso compromisso com o público, mas é nosso dever pensar em segurança em primeiro lugar e diante disso optamos pelo cancelamento. Agradecemos ao Parque Tecnológico, onde o evento seria realizado inicialmente, pela total disponibilidade do espaço e pedimos desculpas ao público pelos inconvenientes", explicam os produtores em nota.