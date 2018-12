Festival Games for Change retorna nesta quinta com feirão de jogos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sexto festival Games for Change, em São Paulo, será retomado nesta quinta (5) com o 1º Feirão de Jogos Novos, Usados e Protótipos. O evento vai das 14h às 17h30 na Etec Parque da Juventude, na Estação Carandiru do metrô.

A programação de oficinais, seminários e outras atividades vai de quinta a domingo com atrações também no campus Consolação da PUC-SP e na Escola de Comunicações e Artes da USP.

Games for Change é uma rede global que estimula a aplicação de jogos digitais e não-digitais para transformação social. Mais informações sobre o sexto festival pelo endereço https://docs.google.com/document/d/1253es6qyx0rnKiwOXonMMzt_96cqubgqjqAuOCNaHwU/edit.